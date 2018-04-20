Какой макияж подходит тебе по форме глаз?

Глаза не зря называют «зеркалом души»: они выражают наши чувства, умеют соблазнять, очаровывать, привлекать или, наоборот, отталкивать. Главное — правильно подчеркнуть их достоинства. А сделать это поможет макияж. Помни — тени и тушь помогают расставить акценты на веках, но тебе также нужно позаботиться о состоянии кожи вокруг глаз. Темные или синие круги, покраснения способны испортить даже профессиональный макияж глаз. Поэтому в твоей косметичке также должны быть маскирующие и тонирующие средства. И если ты знаешь, что тени могут осыпаться, до них пользуйся базой под макияж.

Миндалевидная форма

Это самая «универсальная» форма, которой идет любой макияж. Чтобы привлечь внимание к глазам, сделай подводку верхнего века от внутреннего уголка глаза до внешнего, а затем густо прокрась внешние ресницы. Приятная новость для девушек с теплым оттенком кожи: ты с полным правом можешь одновременно наносить яркие тени и помаду, нарушая правила одного яркого акцента на лице.

Узкие глаза расширит дымка вокруг верхнего и нижнего век Близко посаженные глаза

Чтобы визуально «расставить» глаза, необходимо затемнить внешний уголок. Чем ближе к переносице, тем светлее должен использоваться оттенок теней: например, белые, нюдовые или мерцающие. Стрелку не доводи до внутреннего уголка глаза. Закончи ее чуть дальше середины века. И нанеси дополнительный слой туши на верхние ресницы. Это также визуально расширит расстояние между глазами.

Близко посаженные глаза «расставят» приподнятые вверх уголки

Широко расставленные глаза

Главное правило твоего макияжа: не использовать мерцающие оттенки теней на внутренней стороне века как при близко посаженных глазах. Выбирай темные цвета теней или карандашную подводку века. Прокрашивая верхние и нижние ресницы, постарайся направлять их к переносице. Так глаза будут визуально казаться ближе.

7 лучших спонжей для макияжа

Сплошное веко

У такого века не явно выражены складки и область брови, и глазам не хватает визуального объема. Создать его можно несколькими способами: например, с помощью градиентного наложения теней, предполагающего переход от более темного к светлому оттенку. Для начала нанеси на веко праймер. Более темный тон должен находиться над верхней линией ресничек, посередине века — нейтральный мягкий оттенок, а к верхней линии брови — более яркий и насыщенный цвет.

Еще один способ — создать эффект «кошачьих глаз» с помощью техники smoky eyes. До теней обязательно наноси лайнер. Отдавай предпочтение карандашу, а не жидкой или гелевой подводке: он поможет сделать линию аккуратной. Проводи ее максимально близко к ресничному краю. Не переживай, если она получится неровной: тени помогут замаскировать любую неточность. Для создания вечернего макияжа можешь завивать реснички.

Опущенные уголки век Такие глаза выглядят опущенными из-за направленных вниз внешних уголков. Как и в случае со сплошным веком, их визуально преобразит эффект «кошачьих глаз». Наноси подводку на верхнюю линию ресничек и выводи ее за внешний уголок вверх под углом приблизительно 45 градусов. Благодаря такому приему форма глаз станет симметричной. Важное правило, которого стоит придерживаться: нельзя использовать темные тени на подвижном веке или в уголках глаз. Поставь блики светящимися тенями на веки и область под бровью, а средний оттенок теней нанеси от внешних уголков к переносице и на внутреннюю складку века. Активно прокрашивай ресницы в средней части века. Так ты решишь задачу и визуально приподнимешь внешние уголки глаз.

Опущенные уголки визуально приподнимет макияж smoky eyes.

Приподнятые уголки век В этом случае уголки глаз, имеющие миндалевидную форму, слегка приподняты вверх на внешних краях. Из-за этого нижнее веко кажется длиннее, чем верхнее, и тем самым привлекает больше внимания. Выровнять пропорции легко с помощью каяла — жирного и насыщенного карандаша. Проведи им по слизистой нижнего века и тщательно проработай внешний угол глаза. Независимо от макияжа всегда наноси тени на нижнюю линию века, чтобы они были отражением верхней подводки, а уголок стрелки всегда уводи вниз.

Как ухаживать за собой так, чтобы не нужно было ходить в салон красоты?

Глубоко посаженные глаза

Из-за глубокого расположения глаз надбровные дуги кажутся выпуклыми, а взгляд несколько тяжелым. Нанеси бежевые или теплые оттенки теней: например, персиковый, а также осветли линию под бровями карандашом, придающим коже сияние. Можно столкнуться с тем, что накрашенные тушью реснички касаются кожи век и отпечатываются, поэтому выбирай водостойкую тушь. Смело подкручивай ресницы — это также визуально поднимет глаза.

Нависшие веки

Такие глаза выглядят меньше, чем на самом деле, поэтому их нужно немного округлить. Нанеси светлые тени на внутренние уголки, затем чуть более темный оттенок на нависшее веко, а самый интенсивный — на складку. Наноси тени по вертикали и немного выше чем обычно по направлению к дуге брови. Над верхним рядом ресниц нарисуй четкую линию, чтобы увеличить форму глаза. Подбери удлиняющую тушь, которая придаст ресничкам дополнительный объем. Для глаз с нависшими веками ни в коем случае не используй тени с блестками и с шиммерами на области под бровью брови. Лучше «подружиться» с матовыми текстурами, а для блеска использовать сверкающую подводку.

Если ты используешь несколько оттенков теней, самый светлый наноси ближе к переносице и растушевывай его остальными оттенками в сторону внешнего уголка глаза. И главное — как следует растушевывай!