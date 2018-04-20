No problems: 10 лучших пудр для проблемной кожи

Не только тональный крем может скрыть высыпания, покраснения и другие дефекты кожи, но и пудра. Кроме того, что она с легкостью справится с этой задачей, так еще и останется незаметной на лице.

Le Teint Ultra Tenue, Chanel

Недавно в линейке тональных средств появилась ультрастойкая пудра Le Teint Ultra нового поколения в 15 оттенках. В ее состав входят мельчайшие частицы цинка и полисахарида, которые отвечают за корректирующие свойства; абсорбирующие пудровые частицы, нейтрализующие жирный блеск, а также гидрофобные пигменты, обработанные аминокислотами, — они придают лицу сияние. Matissime Velvet, Givenchy

Уже само название пудры Matissime Velvet намекает на то, что ты получишь матовый финиш, а значит, про жирный блеск на лице можно забыть. Помимо этого, специальные микросферы, входящие в состав, скрывают мелкие морщинки, уменьшают видимость пор и нейтрализуют покраснения, заметно улучшая структуру кожи. Еще у пудры есть солнцезащитный фактор SPF 20, который незаменим летом, когда солнце становится суперактивным. Absence Oil Control Primer, Jane iredale

Вообще, это не совсем пудра, а скорее матирующий праймер, который следует использовать перед нанесением тонального средства. Он подходит для любого типа кожи, даже если у тебя есть угревая сыпь. Средство с легкостью маскирует прыщи, расширенные поры, помогает контролировать гиперактивные сальные железы, убивая жирный блеск, и защищает от негативного воздействия солнца. Если у тебя проблемная кожа, то это просто незаменимое средство! Alliance Perfect True Match, L'Oréal Paris

Минеральная пудра L'Oréal Paris Alliance Perfect True Match не только убирает внешние несовершенства и выравнивает цвет лица, придавая коже матовость, но и ухаживает за ней, улучшая ее состояние. Получается, что, используя средство, ты «убиваешь» сразу двух зайцев, получая и косметический эффект, и лечебный. 0.09 Au Ginseng, Erborian

Эта компактная крем-пудра станет твоим «секретным агентом», который скроет любые несовершенства, улучшит текстуру, выровняет тон, придаст коже шелковистость, при всем при этом оставаясь незаметной для постороннего взгляда (за этот эффект отвечает экстракт женьшеня, который входит в состав). Creme Puff Pressed Powder, Max Factor

Эта классическая компактная пудра от Max Factor давно стала бестселлером марки. В состав средства входят светоотражающие частицы, которые преломляют свет, и кожа выглядит идеально ровной. К тому же благодаря им кожа приобретает легкое сияние. Creme Puff Pressed Powder можно использовать как в паре с увлажняющим кремом, так и поверх тональной основы. Healthy Mix Powder, Bourjois

Французская марка Bourjois решила изменить внешний вид пудры Healthy Mix Powder — теперь упаковка выглядит более стильно. А еще внутри появился отдельный отсек со встроенным зеркальцем и спонжем. Что же касается обязанностей, с которыми Healthy Mix Powder справляется на отлично, так их перечень довольно большой: пудра идеально маскирует прыщи, не сушит кожу, убирает жирный блеск, идеально матируя, и придает лицу сияние. Super Stay 24, Maybelline New York

Особенностью матирующей пудры для лица Superstay 24 является ее влагоотталкивающая формула, которая гарантирует безупречную стойкость в течение всего дня и предотвращает появление жирного блеска, сохраняя макияж безупречным, а лицо — ухоженным. Selection Psychotropical, Л'Этуаль

Эта новая рассыпчатая пудра из коллекции Psychotropical состоит из мельчайших частиц, которые сливаются с кожей, матируя ее и сохраняя естественное сияние. Средство не содержит парабенов, консервантов и минеральных масел, которые могут сыграть с кожей злую шутку. «Ноль недостатков», Yves Rocher

Ультралегкая текстура и формула этого средства‚ обогащенного пудрой бамбука, уменьшают видимость пор, придают коже матовость и однородность ее тону. И эффект этот сохраняется на протяжении 24 часов!