Косметичка звезды: любимые средства Ингрид Олеринской

Блогер с многотысячной аудиторией и актриса Ингрид Олеринская , известная по своей дебютной роли в фильме Романа Каримова «Неадекватные люди» и нашумевшему сериалу «Лондонград», рада познакомить вас с содержимым своей косметички и поделиться лайфхаками в сфере красоты.

О мастах в косметичке

Самый важный маст-хэв для меня — консилер от Tom Ford. Он отлично маскирует мелкие пятнышки на лице, покраснения и синяки под глазами. Еще у Tom Ford люблю Fiber Brow Gel — подчеркивает брови и быстро придает им нужную форму, главное подобрать подходящий цвет. У меня в косметичке оттенок Espresso.

Люблю карандаш для глаз Khôl Couture от Givenchy. Использую оттенок Light Gold, чтобы подчеркнуть нижние слизистые век — так взгляд становится более открытым и выспавшимся (отличный лайфхак для тех, кто мало спит), но чаще всего наношу его по контуру губ. Кстати о губах! От сухости меня спасает бальзам российской эко-марки Berezka Lab, он отлично увлажняет и приятно пахнет травами. В макияже использую помаду Lip Color Sheer Rouge в оттенке Lily от Tom Ford. Это, кстати, моя любимая нюдово-жемчужная помада. Если любите бледные оттенки на губах, она — то, что вам нужно.

И последнее — суперсредство кушон от Givenchy с мерцающими частичками. Использую его как базу под тон, чтобы придать коже сияние.

В косметичке:

Консилер Concealing Pen, Tom Ford

Карандаш для глаз Eyeliner Khôl Couture в оттенке Light Gold, Givenchy

Гель для бровей Fiber Brow Gel в оттенке Espresso, Tom Ford

Бальзам для губ, Berezka Lab Помада Lip Color Sheer Rouge в оттенке Lily, Tom Ford

Тональный кушон Teint Couture Cushion Glow, Givenchy

О любимом уходе

Каждый вечер я наношу зеленую маску из французской глины от Berezka Lab, а после использую их ночную сыворотку. Это все отлично увлажняет и питает кожу. Еще я очень люблю отшелушивающий тоник от Estée Lauder — он отлично очищает поры и мягко удаляет ороговевшие частички кожи. Не представляю жизни без сыворотки White Caviar Illuminating PearlInflusion от La Prairie. За счет легкой текстуры она быстро впитывается, избавляет от ощущения стянутости и делает кожу ровнее. Стоит ли говорить, что после такого насыщенного бьюти-ритуала макияж ложится идеально?

В косметичке:

Зеленая маска для лица из французской глины, Berezka Lab Ночная сыворотка для лица, Berezka Lab Cыворотка White Caviar Illuminating Pearl Influsion, La Prairie

Отшелушивающий тоник Nutritious Micro-Algae, Estée Lauder

О любимых бьюти-процедурах

У меня есть всего две любимые бьюти-процедуры. Первая — LPG-массаж в салоне «ЭпилСити» на Красных воротах (кстати, у меня там даже есть свой мастер, зовут Ирина). Вторая — маски для лица в домашних условиях. У меня в ванной лежит много корейских тканевых масок, а кроме них регулярно использую маску для сияния с семенами клюквы от Kiehl’s, увлажняющую бамбуковую маску Erborian, и восстанавливающую от Valmont.

Маска для сияния кожи Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Masque, Kiehl's Клеточная восстанавливающая маска для лица Prime Renewing Pack, Valmont

Увлажняющая маска для лица Bamboo Waterlock, Erborian