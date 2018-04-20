Цветет и пахнет: экс-солистка Serebro Полина Фаворская блеснула на вечеринке Tom Ford в ультракоротком платье-пиджаке 

В Mendeleev Bar состоялась вечеринка Tom Ford в честь запуска провокационного аромата Fabulous.
Впервые аромат с полным названием был представлен в сентябре 2017 года во время показа Tom Ford на неделе моды в Нью-Йорке. В России название подверглось цензуре и выходит в сокращенном варианте. Первыми оценить новинку пришли звезды отечественного шоу-бизнеса и представители светской Москвы. Среди гостей были замечены: Дарья Мороз, Надежда Миссбах, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Расим Акперов и Алла Беляк, Ирина Чайковская, Аврора, Татьяна Геворкян, Катя Добрякова, Анастасия Задорожная, Анфиса Черных, Иван Чуйков и другие.
Оценить провокационной аромат пришла экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская. К слову, девушка выбрала не менее дерзкий наряд, чем и сам аромат. Для выхода в свет Полина выбрала ультракороткое платье-пиджак. Как тебе ее образ?
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Фото:пресс-служба