Пластические операции превратили женщину в карикатуру

Эта женщина потратила почти $300 000 на пластические операции, которые помогли ей стать похожей на собственную карикатуру. Смешной рисунок был сделан в тот момент, когда она отдыхала на пляже. Стилист Кристина Бутел из Великобритании израсходовала более 190 000 фунтов на всевозможные пластические операции и процедуры для того, чтобы стать похожей на собственную карикатуру. Художник изобразил мультяшную версию этой дамы, когда она находилась в отпуске на пляже. Неожиданно Кристина буквально влюбилась в этот рисунок, где все черты ее внешности, как и положено при настоящих карикатурах, были гиперболизированно преувеличены. Женщина захотела иметь такую же пышную грудь, напоминающую мячи для пляжного волейбола, губы, глаза и волосы.

Кристина даже прошло через гастрошунтирование для того, чтобы несколько похудеть и обрести более карикатурную талию. Отметим, что сам рисунок был сделан в тот момент, когда Кристине было всего 15 лет, и она вместе с родней отдыхала на Ибице. Сегодня женщине уже 32 года, за ее плечами десятки пластических операций и процедур, на которые она истратила целое состояние. Кроме того, дама регулярно посещает спортзал, чтобы поддерживать себя в форме.

«Когда я впервые увидела эту карикатуру 17 лет тому назад, то поняла, на кого я хочу быть похожей, — рассказывает Кристина. — Изображённая на ней женщина имеет грудь как мячи для пляжного волейбола, огромные губы и стройную талию. Здесь всё подчёркнуто преувеличено. Я просто влюбилась в это изображение и поняла, что хочу ему полностью соответствовать. Сегодня, когда я смотрю на себя в зеркало, то понимаю, что мечты воплотились в жизнь. После многих лет пластических операций я — живая, дышащая карикатура во плоти, поэтому я горжусь тем, что достигла».

Эти достижения потребовали от Кристины 5 увеличений груди, две ринопластики, бесконечные инъекции ботокса, наполнителей для лица, а также массу дорогого макияжа, нелегальные инъекции для загара и даже лабиопластику — операцию по созданию дизайнерского влагалища. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)