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6 необычных масок для лица — с фольгой, углем, глиттером и в виде коктейлей
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6 необычных масок для лица — с фольгой, углем, глиттером и в виде коктейлей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Если тебе надоело пугать своего парня, разгуливая по дому с зеленой жижей на лице, то мы спешим предложить альтернативу — маски с блестками, звездочками или серебряной пленкой. Эффект от них будет как от салонной процедуры увлажнения и лифтинга, но за меньшие деньги.
Gravitymud #GlitterMask, GlamGlow
GlamGlow по праву можно назвать маркой-законодательницей мод на маски с необычными текстурами. Их последней новинкой стала черная маска-пленка с глиттером и звездочками, в которой обожают фоткаться девушки и затем выкладывать картинки в социальные сети. Помимо своих визуальных достоинств, маска может похвастаться мощным комплексом на основе солодки и листьев лекарственного алтея, измельченных по особой технологии Teaoxi, в составе. Для лучшего пилинг-эффекта дождись, пока маска полностью высохнет, и только после этого аккуратно удали пленку. Кожа будет увлажненной и упругой, а контуры — более четкими. Pink Glitter Glow Job Mask, Too Faced
Это первое средство ухода за лицом бренда Too Faced, который больше знают по палеткам для макияжа глаз в виде шоколадной плитки. Марка не стала мелочиться и решила хайпануть, выпустив маску с глиттером. Pink Glitter Glow Job Mask работает и как скраб (очищает), и как гиперувлажняющий крем, который придает коже сияние. Shake & Shot, Dr. Jart+
Найти конкурентов корейской марке Dr. Jart+ среди производителей альгинатных масок невозможно, а все потому, что они лучшие! Крутые формулы, в которых есть гиалуроновая кислота, растительные экстракты, антиоксиданты и другие полезные ингредиенты, плюс запоминающиеся упаковки. Не так давно в продаже появились четыре альгинатных коктейля Shake & Shot в стаканчиках, с крышками с лицами (фирменная фишка) и трубочками. Каждая из масок нацелена на решение определенной задачи: «Увлажнение & свежесть», «Сияние & детокс», «Лифтинг & упругость», «Мягкость & релакс». Advanced Génifique, Lancôme
Если тебе нужен мгновенный эффект увлажнения, разглаживания морщин и сияния кожи, то гидрогелевая маска Lancôme Advanced Génifique — как раз то, что нужно. Она содержит высокую концентрацию активных компонентов и экстракт пробиотиков (кстати, в ней их столько же, сколько в 30 мл сыворотки «Активатор молодости» Advanced Génifique), которые начинают работать при соприкосновении с кожей. Форма маски полностью повторяет контуры лица, делая ее использование максимально удобным и комфортным. Advanced Night Repair, Estée Lauder
Чтобы привести лицо в порядок и выглядеть свежей, достаточно 10 минут походить в тканевой маске Advanced Night Repair. Она нанесена на фольгированную основу, которая создает защитный барьер для удержания влаги, а технология PowerFoil обеспечивает в 25 раз более быстрое впитывание двойной дозы гиалуроновой кислоты. После такого «удара» твоя кожа точно проснется и будет сиять. «Черная тканевая маска», Garnier
У Garnier появились две черные тканевые маски с гиалуроновой и липогидроксикислотой, а также с углем, которые работают на очищение. Но еще у каждой из них есть дополнительные свойства! Та, что с углем и черными водорослями, увлажняет и сужает поры, а маска с углем и листьями черного чая питает и матирует кожу, склонную к появлению жирного блеска.
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