Где бесплатно сделать лазерную эпиляцию?

Лазерная эпиляция — самый прогрессивный способ навсегда избавиться от нежелательных волос. Soprano Ice от Alma Laser –аппарат позволяет сделать процедуру максимально эффективной и безболезненно. Для тех, кто сомневается, у нас отличные новости. Клиника Gen87 дарит подарки читателям BeuautyHack.

Многие до сих пор не решаются попробовать лазерную эпиляцию из-за болезненных ощущений, риска получения ожогов и появления пигментации. Этого можно избежать, сделав выбор в пользу современного оборудования. Soprano Ice — аппарат от Alma Laser, который дает возможность полностью избавиться от нежелательных волос за 5-8 процедур. Процедура рактически безболезненна и безопасна — можно проводить даже на загорелой коже. Подробно о лазерной эпиляции и других нужных «весенних» процедурах можно прочитать тут.

У всех читателей BeautyHack теперь есть возможность лично задать вопросы о лазерной косметологии (и не только) специалисту клиники Gen87 и протестировать лазерную эпиляцию в области подмышечных впадин. Промокод на акцию — SOPRANO_FREE.

Все желающие также могут за полцены устроить личный тест-драйв AFT-омоложения — процедуре, которая борется с возрастными изменениями кожи, выровнять цвет лица и избавиться от пигментации. Предъявите промокод AFT_FREE и получайте удовольствие от результата.

Всем клиентам, впервые сделавшим процедуру Body Up, Gen87 дарит в подарок сыворотку для нанотерапии целлюлита Celltense. Промокод — BODY_FREE.

Акция продлится до 31 мая.