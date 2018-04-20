Весенний бум: как улучшить кожу за 5 шагов

Теплое время года приносит не только удовольствие, но и последствия предыдущих холодных месяцев. Наша задача — как можно скорее вернуть коже былой комфорт, красоту и упругость. Вот всего 5 шагов, которые приведут вас к успеху!

Наконец-то солнце выглянуло из-за тучь и наступила настоящая весна (но это не точно). Смена сезонов для кожи — всегда огромный стресс. Кожа после нескольких месяцев холода находится не в лучшем состоянии — авитаминоз, сухость, недостаток ультрафиолета сделали ее тусклой и безжизненной.

Очистить до блеска

Шелушение — вот типичная реакция кожи на ветер и холод. Отмершие частицы эпидермиса вполне могут испортить даже самый лучший макияж. Скрабы и пилинги помогут коже вернуть сияние и свежесть. Главное — правильно подобрать подходящее средство очищения. Средства на жирной основе подойдут обладательницам сухой кожи. А в состав средств для жирной кожи должны входить компоненты, которые нормализуют уровень кожного сала. Для чувствительной кожи советуем вместо скраба пользоваться пилингом, включающим в состав молочную кислоту.

Жажде — нет

После долгого нахождения в помещениях с сухим воздухом, холодов и сильного ветра кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Без достаточного тонизирования кожа выглядит уставшей и тусклой. Термальная вода и увлажняющий крем — ваши лучшие друзья весной. Кремы на водной основе подойдут обладательницам жирной кожи. Средства с глицерином рекомендуется использовать тем, у кого кожа относится к сухому типу. Конечно, не забывайте увлажнять кожу изнутри — вода, зеленый чай и свежевыжатые соки помогут поддержать водный баланс в организме.

О, да! Еда!

Острый авитаминоз плохо отражается не только на самочувствии, но и на состоянии кожи. Питание в весной должно быть разнообразным, а вот от диет лучше воздержаться. Зато от фруктов и овощей, богатых клетчаткой, воздерживаться не стоит. Еще пускайте в ход грецкие орехи, льняные и тыквенные семечки — они содержат в себе жирные кислоты (омега-3), которые тормозят старение кожи и борются с воспалениями. Ну и закупитесь морепродуктами, рыбой и сухофруктами — все это содержит нужные микроэлементы и витамины, которые очень нужны для здоровой и красивой кожи.

Выброси меня

Весной необходимо не только провести ревизию гардероба, но и наконец-то разобраться в косметичке. Самое время плотные текстуры сменить на воздушные. Такие средства, как правило, изготавливаются на водной основе. Весной стоит задуматься и о косметике с солнцезащитным фактором, так как пигментные пятна возникают даже при малом количестве ультрафиолета. Но не торопитесь — к ревизии косметички необходимо подходить с умом. Прежде чем выбрасывать любимый крем, нужно вспомнить поговорку «старый друг лучше новых двух». Любое новое, непроверенное средство может вызвать воспаление или аллергию. Поэтому лучше пользоваться косметикой тех брендов, которым вы доверяете.

Витаминный рай

Весной разнообразные витамины (A, D, E) должны присутствовать в вашем меню ежедневно. И не просто так — наример, витамин A отвечает за упругость и красоту кожи. Содержится в питательных масках, сыворотках и тониках. Ранние морщинки и потеря эластичности могут говорить о нехватке важного витамина E. Найти его можно в таких продуктах, как брюссельская капуста, печень, авокадо, спаржа. Если кожа шелушится и появляется болезненная сухость — это сигнал, что организму не хватает витамина B. Он предотвращает старение кожи, возвращает сияние, восстанавливает и увлажняет. Ищите его в крупах, картофеле (не из фаст-фуда), кисломолочных продуктах.

Бонусный совет!

Для того, чтобы восстановить кожу, важно подойти к проблеме со всех сторон. Полноценный сон и занятия спортом тоже сыграют большую роль в волшебном преображении — от качественного сна напрямую зависит состояние кожи. И да, гуляйте почаще на свежем воздухе.