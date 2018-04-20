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В сети обсуждают неудачный образ Надежды Михалковой
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В сети обсуждают неудачный образ Надежды Михалковой 

Лиза 56 минут назад
Фото: Лиза
@nadiamixalkovaВ сети обсуждают неудачный образ Надежды МихалковойНадежда Михалкова (31) стала гостьей церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля. Правда, не все сразу узнали актрису и маму двоих детей. По мнению фолловеров, девушка поправилась. Для красной ковровой дорожки актриса выбрала максимально закрытый наряд: черное платье-футляр и бархатное полупальто горчичного цвета.
Публикация от Третьяковский проезд (@tretyakovsky_proezd) 19 Апр 2018 в 12:49 PDT  В соцсетях тут же развернулось обсуждение светского выхода Михалковой. Многие пришли к выводу, что актриса набрала вес: «Что стало с Надей? Она же всегда была худенькой…», «Надя, видимо, тоже не успела похудеть к лету!», «На лицо поправилась! Ну ничего, похудеет!». Сама актриса весьма строго следит за своим питанием. Если чувствует, что поправилась, тут же ограничивает себя в еде. До тех пор, пока не добьется результата: Если мне не нравится мой вес, я беру себя в руки и худею. Если не устраивает цвет волос, я буду ходить к мастеру до тех пор, пока мы не добьемся идеального оттенка. То же касается макияжа, одежды и так далее. В этом плане я к критике нечувствительна — главное, чтобы мне нравилось, чтобы было гармонично в моем личном представлении. Напомним, сейчас актриса снимается в фильме «Брайтон, 4», где играет работающую в Бруклине эмигрантку Лену. Смотри также: 7 худших платьев церемонии открытия ММКФ-2018.
Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) 21 Янв 2017 в 3:38 PST  Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) 27 Фев 2018 в 11:35 PST
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