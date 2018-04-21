Правила макияжа для лица с нуля: советы и пошаговая инструкция

Красота — страшная сила и, к сожалению, порой не в переносном смысле этого слова. Далеко не каждую представительницу слабого пола природа наделила чувством вкуса и меры в косметике. Часто можно встретить девушку, которая без косметики выглядит куда лучше, чем с ней, и возникает вопрос: почему так происходит? Ведь предназначение косметических средств, в первую очередь, заключается в том, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, а не наоборот. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что многие попросту не знают, как это сделать и совершают массу ошибок, которые в последствие приводят к фатальным казусным ситуациям, к примеру, когда вместо того чтобы предстать на первом свидании скромной и милой, девушка в глазах молодого человека выглядит вульгарной и доступной. Это связано с правилами модного макияжа. Следует знать всего несколько правил, которые позволят в дальнейшем не допускать ошибок, при нанесении макияжа.

Правило 1: Основа макияжа не должна быть заметна;

Во всем и всегда должно быть чувство меры. Запомни, такая косметика, как пудра или тональный крем, никогда не должна быть видна на твоем лице. Не нужно штукатуриться в надежде таким образом замазать злосчастный прыщ или веснушки, от этого несовершенства кожи лица не только не замаскируются, но и будут выделены еще сильнее. Злоупотребление основами под макияж грозит тем, что лицо будет выглядеть восковым и неестественным.

Правило 2: Акцентировать внимание на одном из двух;

Одной из самых распространенных ошибок милых дам является несоблюдение данного пункта: акцент в макияже должен быть направлен только на что-то одно. Ни в коем случае нельзя одновременно ярко подчеркивать глаза и губы. Если акцентировали внимание на макияже глаз, то губы можно красить нейтральными оттенками. Если же выбрали яркую кричащую помаду, то глаза достаточно будет лишь тонко подвести и слегка накрасить ресницы тушью. Несоблюдение этого правила грозит тем, что возрастает риск выглядеть девушкой легкого поведения.

Правило 3: Днем — дневной макияж, вечером — вечерний, не перепутай;

Еще одна распространенная ошибка: пренебрежение данным правилом. Недаром умные люди придумали дневной и вечерний макияж. Днем тебя милую итак прекрасно видно, и не обязательно ослеплять прохожих своими огромными фарами, которые ты рисовала пару часов, в надежде ослепить окружающих своей неземной красотой. Более яркий, темный и выразительный макияж лучше оставить на вечер, когда планируются праздничные, увеселительные мероприятия. Днем же рекомендуется придерживаться более скромных вариантов, в этом случае лучше всего подойдет естественный макияж.

Правило 4: Тональный крем должен быть на тон меньше оттенка кожи;

Если брать тон в тон, то на лице крем будет выглядеть темнее, самое оптимальное — остановить свой выбор на оттенке немного светлее естественного цвета. Проверить, подходит ли крем, легко, достаточно нанести его на участок кожи между кистью руки и большим пальцем.

Правило 5: Перед тем, как подводить глаза, обратите внимание на особенности разреза глаз;

Если глаза приспущены на внешних уголках, то подводить карандашом и тенями нижнее веко категорически запрещено, в противном случае будете выглядеть грустным Арлекино. Обладательницам такого типа рекомендуется «приподнимать» зрительно уголки, рисуя чуть под углом стрелочки а-ля «кошачий глаз», такой же эффект можно придать при помощи теней. Если у девушки выдающиеся впалые глазницы, визажисты советуют использовать косметику нейтральных светлых оттенков, темные тона в этом случае создадут эффект усталости и прибавят зрительно лишние года. Это самые основные моменты, кроме всего перечисленного, следует обращать внимание на то, как сочетается выбранная косметика с цветотипом лица, с оттенком волос, с выбранной Вами одеждой и многим другим. Помните, косметика может творить чудеса и изменять человека до неузнаваемости, главное, правильно пользоваться этой «волшебной палочкой». Ранее косметологи рассказали, как наносить макияж для круглого лица.