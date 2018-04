Выбор блогера: макияж со средствами с SPF-фильтром

С наступлением весны усиливается солнечная активность, пора добавлять в ежедневный уход средства с SPF. В новом обзоре BeautyHack блогер Ольга Смирнова @makeupmania.ru расскажет про самые эффективные средства для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолета и про то, как сделать макияж с ними.

Альфа-лучи (UVA) проникают глубоко в кожу, отвечают за выработку меланина и появление золотистого оттенка загар. Альфа-лучи в отличие от Бета-лучей не согревают, но действуют на глубокие слои кожи, провоцируя ее старение, появление пигментации, делают ее более чувствительной. От альфа-лучей сложно спрятаться, они оказывают воздействие в любое время года и даже в облачную погоду.

Часто на средствах рядом с маркировкой UVA есть дополнение PA+, PA++ или высшая степень PA+++ — эта аббревиатура обозначает класс защиты.

Бета-лучи (UVB) проникают в эпидермис, могут вызвать ожог. Особенно опасны под прямым солнцем в полуденный зной, поэтому на пляже обязательно использование солнцезащитных средств.

На средствах для ухода за кожей можно встретить еще одно сокращение ­— SPF, расшифровывается как Sun Protection Filter, и далее следует цифра, обозначающая единица число расчета времени, которое можно провести на солнце с уменьшенным воздействием ультрафиолета. Самое маленькая величина 6, наиболее высокая — 80. Для защиты кожи в городской среде можно выбрать средства в диапазоне от 15 до 30 SPF, на пляже выбирайте средства от 30 до 50 SPF.

Главное правило в весенне-летний период — использовать все средства ухода и макияжа лица с SPF. Чтобы получить должный уровень солнцезащиты, нужно нанести за раз не менее 10 мл одного средства, что практически невозможно. Поэтому дополняйте и накладывайте защиту слоями — сыворотка, крем, BB-крем или тональный крем, пудра должны быть с SPF не менее 15.

После очищения и тонизирования нанесите сыворотку Detox Serum SPF 15 Babor на кожу лица и шеи. Она защищает клетки кожи от повреждения UV-излучением, а также от агрессивного воздействия окружающей̆ среды. Подойдет и для восстановления кожи после косметолога

Следующий шаг — нанесение крема. Дневной крем для лица Dynamic Resurfacing Day Cream британского бренда Elemis мало чем отличается по ощущениям от других дневных средств. От солнцезащитных средств всегда ожидаешь более плотную текстуру, но Elemis создал специальную SPF-технологию, которая позволяет использовать минимальную концентрацию солнцезащитных фильтров, сохраняя при этом высокую степень солнцезащиты.

Но средство все же для защиты кожи в городской среде и со своей первоочередной задачей справляется прекрасно. Крем обеспечивает 24-часовое увлажнение, работает над улучшением состояния кожи, выравнивает рельеф, а также защищает от широкого спектра с высоким SPF 30.

Еще одно на редкость невесомое по ощущениям на коже средство — флюид Ultra Facial Moisturizer SPF 30 Kiehl’s. Этот уход подходит для всех типов кожи. Крем напоминает текстуру молочка, быстро впитывается. Это альтернатива крему в его более жидкой вариации. В составе есть сквалан, который увлажняет и делает кожу шелковистой. Масло абрикосовых косточек богато витамином Е, питает и удерживает влагу. В качестве солнцезащитного элемента использован химический фильтр октиноксат.

Переходим к макияжу. Для начала подготовьте кожу к нанесению косметики с помощью увлажняющего праймера UV PRIME SPF 50 от Make Up For Ever. Этот важный элемент для летнего образа одновременно и защитит кожу, и поможет сохранить макияж в течение дня. Праймер обладает UV фильтрами SPF50 от UVA и UVB/PA+++, помогает защитить кожу от появления пигментации и предотвращает процесс старения.

BB, CC и тональных кремов с SPF защитой множество в любой ценовой категории. Из самых доступных, например, BB dream Flesh SPF 30 Maybelline, BB-крем SPF 20 Yves Rocher, тон Facefinity All Day Flawless 3-in-1 SPF 20 Max Factor. Из миддл маркета — Naked Skin One & Done SPF 20, Urban Decay, Dermablend 3D SPF 25, Vichy. В премиум брендах есть бьюти-легенда Touch Eclat Le Teint SPF 22, YSL, Les Beiges Healthy Glow Foundation SPF 25 PA++, Chanel

И даже кушоны обладают SPF защитой, практически все корейские бренды обязательно идут с солнцезащитным фактором, но и европейцы не пренебрегают безопасностью. В списке отличников — кушоны Nude Magique SPF 30 L'Oréal Paris, Le Cushion Encre De Peau YSL обладает SPF 29, а самый высший балл присуждается Everlasting Cushion SPF 50 Clarins.

Финальный штрих — нанесение пудры. Воспользуйтесь минеральной пудрой Pure Pressed Base SPF 20 Jane Iredale, All Day Luminous Powder Foundation SPF 24 NARS, Like a Doll SPF 15, Pupa Milano.