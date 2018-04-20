Выбор НЕредактора: любимая косметика Ксении Безугловой

ПАРФЮМ

Несмотря на то, что Gaiac M. Micallef считается осенним ароматом, я ношу его постоянно, потому что он совершенно по-иному раскрывается на коже в разное время года. Это единственный в мире парфюм, у которого основная нота определяется редким экстрактом индонезийского дерева гаяк. Пожалуй, именно за счет этого он и притягивает всех. И хотя некоторые считают, что это — мужской парфюм, не нужно пугаться — он отлично раскрывается и на женщинах. Я, например, часто слышу комплименты по поводу моих духов. Кстати, Gaiac — один из любимых ароматов Джеффри Ньюмана.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

В уходе за лицом я отдаю предпочтение отечественному бренду Berezka Lab. Это молодая марка органической косметики в минималистичных фиолетовых баночках c исключительным составом, в котором вы не найдете никаких ПАВ, только натуральные растительные и эфирные масла. Особенно хочу выделить в их линейке «Ночную сыворотку». Благодаря смеси из почти 20 масел (это правда очень много!) на утро моя кожа выглядит свежей, сияющей и подтянутой, даже если я спала несколько часов. Кстати, с ароматом свежих трав особенно приятно засыпать!

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Всем рекомендую использовать натуральное кокосовое масло, которое замерзает при 18 градусах (что, кстати, легко проверить). Определенной марки не придерживаюсь, не доверяю и профессиональным брендам, которые предлагают кокосовое масло для решения каких-то определенных проблем. Просто предпочитаю заказывать его из Таиланда. От применения кокосового масла кожа становится бархатной, гладкой и мягкой, а что самое важное — в меру увлажненной и ухоженной.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

У меня окрашенные и пористые кудрявые волосы, поэтому они очень уязвимы и требуют постоянного ухода и глубокого увлажнения. Я серьезно отношусь к уходу за волосами и постоянно нахожусь в поисках идеального средства. Для меня большим открытием стала косметика White Mineral и их маска, которую мне посоветовала мой стилист Виктория Ворона. За 30 секунд в домашних условиях я получаю эффект, как после салонных процедур. Волосы после нее становятся мягкими, приобретают естественный блеск, меньше секутся и ломаются на кончиках.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Здесь сложно ограничиться одним средством, потому что любой хороший дневной макияж — это очень важные три составляющие: тональный крем, румяна и блеск для губ. Конечно, можно еще посчитать пудру, но она может выступать и в качестве тонального крема, и румян, и скульптора.

В первую очередь, я бы выделила CC-крем от Mary Kay. Он обладает очень легкой текстурой, защитой SPF 15 и обеспечивает безупречный тон, с которым я всегда выгляжу свежо.

Летом я пользуюсь солнцезащитным флюидом от SkinCeuticals с SPF50. Для меня это открытие и нонсенс, потому что, обладая легкой, водной основой и универсальным тоном, он не просто защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, но и идеально ложится. Это революционное средство, которое всегда есть в моей косметичке.

Пудра от Mary Kay заменяет мне все: и скульптор, и румяна, иногда я даже выделяю ей глаза. Благодаря ей кожа всегда сияет, а не блестит, как это часто происходит в летний жаркий период. А мои кремовые румяна Chanel я зачастую использую и в качестве помады. Они придают лицу свежий вид.

НАХОДКА СЕЗОНА

Находка сезона — это сплэш-маски от Askmask. Корейская инновационная косметика, ничего подобного сейчас на рынке нет. Жидкая маска одним движением наносится на лицо и не требует смывания. Это очень удобно для тех, кто постоянно находится в движении, как я. За время процедуры маска мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи, глубоко увлажняет и питает за счет витаминов и фруктовых экстрактов, а еще тонизирует и восстанавливает PH-баланс. С появлением этой косметики на моей ванной полочке я забыла о высыпаниях и забитых порах. Теперь у меня чистая, сияющая кожа. Очень рекомендую обратить внимание на этот бренд.