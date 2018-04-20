Что такое шиммер?

Шиммер — косметическое средство, созданное для придания коже сияния. Дословно с английского слово так и переводится — «мерцание», «отблеск». Часто используется в макияже. Эффект мерцания создается благодаря входящим в состав средств блесткам. С помощью шиммера можно расставить акценты на лице. Например, сделать губы визуально больше, также с помощью светоотражающих частиц часто подчеркивают скулы или верхнее веко.

Шиммер лучше использовать для вечернего макияжа. Дневной мейк должен быть более естественным — излишний блеск может выглядеть в нем неуместно.

Многие косметические фирмы производят шиммеры. В продаже можно встретить пудру, тени, румяна, кремы, карандаши и корректоры с таким названием. Они бывают жидкие, спрессованные, рассыпчатые. Сухие типы прекрасно подходят для жирной кожи, а вот обладательницам сухой лучше пользоваться кремообразными средствами. Кстати, блестки в них еще и самые мелкие, это позволяет добиться эффекта сияния здоровой кожи.

Пудра DIORSKIN NUDE SHIMMER

Тени с шиммером BOBBI BROWN

Шиммер Maybellin

Помада Shiseido Shimmering Rouge

Больше блеска:

на одежде,

в макияже,

на ногтях!