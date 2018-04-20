Что такое шиммер? 

Шиммер — косметическое средство, созданное для придания коже сияния. Дословно с английского слово так и переводится — «мерцание», «отблеск». Часто используется в макияже. Эффект мерцания создается благодаря входящим в состав средств блесткам. С помощью шиммера можно расставить акценты на лице. Например, сделать губы визуально больше, также с помощью светоотражающих частиц часто подчеркивают скулы или верхнее веко.
Шиммер лучше использовать для вечернего макияжа. Дневной мейк должен быть более естественным — излишний блеск может выглядеть в нем неуместно.
Многие косметические фирмы производят шиммеры. В продаже можно встретить пудру, тени, румяна, кремы, карандаши и корректоры с таким названием. Они бывают жидкие, спрессованные, рассыпчатые. Сухие типы прекрасно подходят для жирной кожи, а вот обладательницам сухой лучше пользоваться кремообразными средствами. Кстати, блестки в них еще и самые мелкие, это позволяет добиться эффекта сияния здоровой кожи.
Пудра DIORSKIN NUDE SHIMMER
Тени с шиммером BOBBI BROWN
Шиммер Maybellin
Помада Shiseido Shimmering Rouge
Больше блеска:
на одежде,
в макияже,
на ногтях!