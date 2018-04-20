Женщина утверждает, что перестала стареть в 20 лет

Англичанка уверена, что не стареет с момента, когда ей исполнилось 20 лет. Сейчас ей 41 год, а выглядит она действительно гораздо моложе.

В интервью Daily Mail жительница английского города Болтона — Шимми Мунши — рассказала о подробностях своей жизни. По ее мнению, главный секрет ее молодости в том, что она отказалась от курения и алкоголя, следит за питанием и регулярно ходит в спортзал.

Шимми одна воспитывала сына, которому сейчас 20 лет, и всегда много работала. Друзья не перестают удивляться ее прекрасной форме, а малознакомые люди принимают за подружку ее собственного сына, но никак не его мать.

Shimmi Munshi / Facebook

Даже на родительских собраниях в школе часто просили все-таки позвать маму, потому что с сестрой, пусть даже и старшей, разговаривать учителя не хотели.

Женщина отмечает, что всегда выглядела моложе своих сверстников, однако с годами контраст становится ярче, ведь она действительно не стареет.