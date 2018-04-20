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Сколько тратит Ким Кардашьян на средства от целлюлита?
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Сколько тратит Ким Кардашьян на средства от целлюлита? 

Peopletalk 40 минут назад
Фото: Peopletalk
Фигура Ким Кардашьян (37) одна из самых обсуждаемых в мире. Звезда, к радости поклонников (и хейтеров, конечно), регулярно выкладывает фото в купальнике. Не раз внимательные подписчики замечали, что у жены Канье Уэста (40) есть целлюлит.
Однако на последних снимках с отдыха видно, что сейчас она в отличной форме.
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По словам Ким, бороться с «апельсиновой коркой» ей помогает крем The Seaweed Bath Co. 's Detox Cellulite Cream, который стоит всего 18 $. Кардашьян утверждает, что средство действительно работает и помогает уменьшить проявление целлюлита.
Кстати, купить крем можно здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-tratit-kim-kardashyan-na-sredstva-ot-tsellyulita/
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