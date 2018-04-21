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Мрачный макияж Сати Казановой не оценили
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Мрачный макияж Сати Казановой не оценили 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Российская певица и актриса Сати Казанова пришла на Московский Кинофестиваль в ярком и смелом образе, удивив своих поклонников темным оттенком губной помады. Однако не все оценили готические нотки ее образа и немало пользователей сети отметили, что Сати выглядит бледной и больной с таким макияжем.
Успешный образ — это правильное сочетание наряда с макияжем, и последний, по мнению пользователей сети, подвел Сати Казанову, которая сделала ставку на контрастный мейк. Актриса и певица прошлась по красной дорожке в день открытия Московского Международного кинофестиваля, облачившись в оригинальное наряде дома моды Пьера Бальмена, которое принесло тонкость французской эстетики в апрельский день. Однако макияж, которым звезда дополнила свой образ, показался поклонникам слишком мрачным.
Брюнетка решила выделиться из толпы и выбрала темную губную помаду, а также заострила свои скулы румянами под стать. Однако мрачный результат не понравился ее поклонникам, которые предпочитают видеть Сати в роли нежной красавицы. Любопытно, что некоторые списали бледность звезды не на неудачный макияж, а на плохое самочувствие, вызванное ее интересным положением. Напомним, что слухи о беременности певицы давно гуляют по сети, однако на Московском Кинофестивале Казанова продемонстрировала точеную фигуру, в то время как многие ожидали увидеть заметно выступающий живот.
Как бы там ни было, ее внешний вид и макияж в частности подверглись бурным обсуждениям на просторах рунета. «Сати такой мейк вообще не идет» «Ну что же такое. Такая красивая женщина и такой мрачный макияж» «Макияж состарил на 10 лет» «Что-то непонятное. А где живот? И почему такая бледная?» «Не люблю я эти готические нотки. Пугающее что-то в этом есть» «Она выглядит больной и бледной. Может все дело в беременности?»
К слову, вопрос беременности звезды и в самом деле озадачил поклонников, поскольку еще совсем недавно они любовались на округлость на талии Сати во время ее выступления.
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