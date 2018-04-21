На что идут знаменитые мужчины, чтобы оставаться молодыми

Наш эксперт Зоя Евсюкова

За рубежом знаменитости-мужчины давно не стесняются походов к косметологам и пластическим хирургам. А вот наши чаще всего скрывают преобразования внешности. С заведующей отделением косметологии и дерматовенерологии поликлиники РГСУ Зоей Евсюковой мы рассмотрели лица двух музыкантов, которых на нашей эстраде чаще остальных подозревают в пластических операциях. Это 37-летний Алексей Чумаков и 69-летний Валерий Леонтьев . Алексей Чумаков 2010 и 2017 годы. Фото: Борис КУДРЯВОВ /Экспресс газета,

Зоя Евсюкова: — Что только не писали об Алексее Чумакове! После разительных перемен в его внешности решили, что он изменил форму носа, сделал блефаропластику. Но врач вам однозначно скажет — изменились только объемы артиста благодаря уменьшению веса. Чумаков говорит, что похудел на 10 кг, и все! А ему не верят. Но именно избавление от лишнего веса так положительно отразилось на лице Алексея. Он похудел, черты лица заострились, ушел второй подбородок, скулы стали выразительнее, так как расщепляется поверхностная жировая клетчатка лица. Даже нос при таком кардинальном похудении стал визуально тоньше. Да-да, там тоже есть немного жировой клетчатки. А еще Алексей поменял форму бороды, усы отрастил, что придало ему мужественности.

Мужчины сейчас активно ухаживают за собой. Посещают барбершопы, где их стригут, укладывают, ухаживают за бородами. И к косметологам мужчины вовсю ходят, особенно артисты. Самая востребованная процедура у мужчин — ботулинотерапия: мышцы лица у них сильнее, заломы формируются раньше, чем у женщин, поэтому коррекция требует более высоких доз препарата. Но даже одна процедура способна устранить чрезмерно суровый взгляд, сохранив при этом мимику. Валерий Леонтьев 1982 год. Фото: Юрий СОМОВ/ РИА Новости

Зоя Евсюкова: — Очевидно, что Валерий Леонтьев прибегает к услугам и врача косметолога, и пластического хирурга.

Результаты работы косметолога можно наблюдать по увеличенным губам и скулам, которые, кстати, у Валерия периодически выглядят одутловатыми — это бывает после введения филлеров гиалуроновой кислоты. Очевидно, что Леонтьев регулярно ухаживает за кожей лица с помощью биоревитализации (так называют процедуру введения гиалуроновой кислоты). Это просто необходимо артистам, учитывая постоянное насилие над кожей в виде сценического грима, перелетов (сухой воздух в самолетах вреден для лица) и ненормированного образа жизни. Гиалуроновая кислота повышает упругость, эластичность кожи, разглаживает мимические морщины, улучшая внешний вид.

2018 год. Фото: Евгения ГУСЕВА/«КП» — Москва, instagram.com Зоя Евсюкова: — Впалые щеки, четко очерченные углы нижней челюсти — результаты удаления комков Биша (жировые образования, располагающиеся между щечной мышцей и поверхностными мышцами лица). Комки Биша удаляют, чтобы избавиться от округлости или опущения щек, получить точеные скулы, более узкое лицо.

Скорее всего, Валерий Леонтьев одномоментно с удалением жировых тел Биша сделал круговую подтяжку лица. Эта операция, направленная на восстановление контуров лица и шеи, устранение морщин и складок. Она эффективно устраняет птоз (опущение) мягких тканей в средней трети лица, под подбородком, уменьшает дряблость кожи в области шеи.

Также музыкант делал верхнюю и нижнюю блефаропластику — операцию по коррекции век. Блефаропластика убирает мешки под глазами, грыжи и морщины в области век, опущение уголков глаз.

Валерий Леонтьев в отличной физической форме: подтянут, накачан, следит за собой. Но, на мой взгляд, певец переборщил с увеличением губ.