Как правильно хранить косметику?

Дата срока годности и реальная дата хранения, как оказалось, для бьюти-продуктов не одно и то же. И тут дело вовсе не во всемирном заговоре производителей, а в правильном хранении и использовании этих самых продуктов. Рассказываем, сколько и как правильно хранить любимые косметические средства.

Косметика для ухода

Средства для демакияжа и умывания

К этой категории относятся тоник, молочко, мицеллярная вода, лосьон, пенка, гель и другие средства, которые применяются для снятия макияжа и умывания.

Способ хранения: в темном месте, в закрытом шкафу в ванной комнате. Обязательно следите, чтобы в баночку не попала вода, иначе текстура средства поменяется, а с ней изменятся консистенция и свойства.

Срок хранения: дата, указанная на упаковке, — это срок хранения средства до его использования. Как только продукт открыли и начали им пользоваться, срок сокращается в разы. Такие средства хранятся 12 месяцев, если консистенция однородная, и 6–9 месяцев, если консистенция двухфазная.

Средства для кожи вокруг глаз

Поскольку кожа в области вокруг глаз очень тонкая, нежная и чувствительная, производители не сильно экспериментируют с добавлением консервантов, и рассчитывать, что средство прослужит вам года три, не стоит. Все намного скромнее.

Способ хранения: производители настоятельно рекомендуют хранить такую косметику в холодильнике, при плотно закрытой крышке, чтобы продукт не впитал в себя все гастрономические ароматы. Идеальная температура — не ниже +5 градусов. Более того, охлажденные кремы, флюиды и эмульсии для области вокруг глаз приятно охлаждают кожу, способствуют снятию отеков и избавлению от синяков. Еще лучше, если заведете себе специальный холодильник для хранения косметики, где поддерживается температура +12 градусов и который дополнительно покрыт внутри антибактериальным составом. Здесь косметика не будет контактировать с продуктами питания, а значит, и прослужит намного дольше.

Срок хранения: хранится косметика для кожи вокруг глаз от 6 до 12 месяцев, а более точную информацию можно узнать на этикетке — достаточно посмотреть на картинку с открытой баночкой, где указан оптимальный срок.

Средства для лица и тела

К ним можно отнести маски, кремы, масла, лосьоны, флюиды, сыворотки и другие косметические продукты, которые обладают увлажняющими, питательными и омолаживающими свойствами. Как правило, в этих средствах содержатся насыщенные жирные кислоты, которые при повышенных температурах окисляются, что существенно влияет на консистенцию, запах и свойства косметики.

Способ хранения: косметику для лица и тела нельзя хранить ни на полках в ванной, ни в холодильнике. Повышенная влажность, попадание света и взаимодействие с продуктами питания не лучшим образом скажутся на этих средствах. Самым оптимальным вариантом станет уже упомянутый холодильник для косметики. Также прекрасным способом хранения будет шкафчик в спальной комнате. Температуру хранения нужно поддерживать в пределах от +5 до +25 градусов, при этом следя за уровнем влажности и плотностью закрытия баночек. Никогда не выбрасывайте пластиковый кружочек, который находится под крышкой, — он защищает средство от болезнетворных микроорганизмов, пыли и кислорода.

Срок хранения: стандартно производители определяют срок хранения в 3 года, но это до момента использования средства. Как только банка была открыта — от 6 до 12 месяцев. Учтите, что, если вы почувствовали кислый или прогорклый запах, консистенция стала слоистой или поменяла цвет, средство использовать нельзя ни в коем случае, даже если срок годности еще не вышел.

Тканевые маски, гидрогелевые средства и патчи

Предназначены для моментального наведения марафета и избавления от следов безумной вечеринки.

Способ хранения: прекрасно хранятся на туалетном столике или в выдвижном ящике, но лучше всего убрать их в холодильник. Причем не в косметический, а обычный. Упаковка у этих средств более чем надежная, никакие запахи не страшны. К тому же бонусом к основному их действию вы получите эффект криотерапии — охлаждение, стимуляцию кровеносных сосудов, подтяжку лица и улучшение цвета кожи.

Срок хранения: указан на упаковке и может достигать даже 3 года.

Солнцезащитные средства

К ним мы отнесем молочко, крем и различные флюиды с SPF-фактором, который надежно защищает кожу от вредного ультрафиолетового излучения.

Способ хранения: в плотно закрытой упаковке в сухом и темном месте. Обратите внимание при покупке солнцезащитных средств на упаковку — она должна быть непрозрачной. Кроме того, следите, чтобы на крышку и внутрь тюбика не попадала вода, песок и не заползали насекомые — все это провоцирует размножение микроорганизмов, из-за чего средство может испортиться до завершения срока годности.

Срок хранения: до 2 лет. Если вдруг вы оставляли свой солнцезащитный крем на пляже, под прямыми солнечными лучами, его лучше выбросить по завершении курортного сезона. Про окисление мы вам уже рассказывали, повторяться не будем.

Мыльные принадлежности

Говорим о шампунях, гелях для душа, всевозможных скрабах, мыле, гоммажах, средствах для интимной гигиены и прочей косметике, которая помогает поддерживать нам чистоту волос и тела.

Способ хранения: в плотно закрытом и непрозрачном тюбике. Эти косметические продукты можно хранить в ванной. Было бы странно, если бы производители не позаботились об этом.

Срок хранения: после вскрытия упаковки эти моющие средства можно хранить целых 3 года, а некоторые из них прекрасно «живут» и по 5 лет. Только в этом нет никакой необходимости: волосы многие из нас моют каждый день или через день, душ принимают так же, поэтому заканчивается «банная» косметика намного раньше, чем выходит ее срок годности. Но если вы заметили, что запах, консистенция или цвет продукта изменился, а тюбик вздулся, — это повод отправить средство в мусорное ведро и не рисковать своим здоровьем.

Декоративная косметика

Тушь для ресниц

Способ хранения: в косметичке или бьюти-боксе, в плотно закрытой упаковке и при комнатной температуре, вдали от батарей. Влажность и мороз тушь не любит.

Срок хранения: максимум 4 месяца. Больше вряд ли получится, поскольку тушь засыхает довольно быстро, а разбавлять ее нельзя — теряет свойства. Если вы видите, что через месяц тушь начала ложиться неравномерно, приобрела кисловатый запах и засохла — самое время ее выбросить и купить новую. Затягивать с заменой не стоит, иначе воспаление и раздражение глаз обеспечено.

Подводка для глаз

Способ хранения: в косметичке или бьюти-боксе, в плотно закрытом тюбике, при комнатной температуре и нормальной влажности.

Срок хранения: до 6 месяцев. Это максимальный срок хранения, после этого времени подводка засыхает и перестает ложиться ровным слоем. Если подводка в виде маркера или ручки, она хранится всего 3 месяца.

Помада и блески для губ Способ хранения: поскольку в эту декоративную косметику входят эфирные и растительные масла, хранить средства для губ нужно в темных и прохладных местах при температуре не выше +17 градусов. Отлично подойдет все тот же специальный холодильник, о котором мы упоминали ранее. Солнечный свет и жара — главный враг помады. Она начинает течь и выделять токсичные вещества, что негативно скажется на состоянии губ и вашем здоровье. Старайтесь не оставлять блески для губ и помады с открытой крышкой — кислород меняет их консистенцию и свойства. Приучите себя наносить помаду специальной кисточкой — так на ней осядет меньше бактерий, и она прослужит вам дольше.

Срок хранения: до 12 месяцев, хотя некоторые производители утверждают, что помада и блески для губ могут храниться все 3 года, но в это слабо верится. Не используйте помаду, если у нее появился специфический запах или налет, она растаяла, приобрела маслянистую текстуру и стала горькой на вкус.

Карандаши для глаз и для губ Способ хранения: темное прохладное место без повышенной влажности и попадания прямых солнечных лучей. Бьюти-холодильник прекрасно подойдет.

Срок хранения: до 12 месяцев. Карандаши для глаз и губ очень хитрые «ребята». Они никак не показывают свои изменения, не текут, не меняют цвет, запах тоже не появляется. Заметить, что средства перестали быть пригодными к использованию, можно только тогда, когда на коже появится раздражение и высыпания. Так что запоминайте дату начала использования карандашей и отсчитывайте 1 год.

Тени для век Способ хранения: в плотно закрытой упаковке, в темном месте без перепадов температуры и повышенной влажности. Холодильник не подойдет, лучше косметичка или бьюти-бокс. Не набирайте тени пальцами, даже те, которые предназначены для пальцевого нанесения, — специальный аппликатор гораздо надежнее и гигиеничнее.

Срок хранения: до 5 лет. Длительный срок хранения обеспечивается за счет добавления в тени консервантов и антибактериальных средств. Чаще всего для основы используется тальк, который имеет свойство убивать микробов. Многие производители вообще не могут точно обозначить срок годности теней и называют этот продукт бессрочным. Кремовые тени для век служат всего лишь 1 год. Избавляться от косметического продукта нужно сразу, как он поменял свои свойства — стал осыпаться, ложиться комочками, изменил цвет и запах.

Пудра

Способ хранения: в плотно закрытой коробке, в темном месте, вдали от тепла и влаги. Если вместе с пудрой хранится спонж или пуховка, оборачивайте их в полиэтилен или кладите в специальный пластиковый мешочек.

Срок хранения: как только вы вскрыли упаковку, срок хранения пудры составляет 12–18 месяцев. Если в составе косметического средства есть тальк, срок увеличивается до 36 месяцев. Минеральная же пудра вообще бессрочная — пользоваться ей можно до тех пор, пока она не закончится. Обратите внимание: если пудра поменяла цвет, на ней появился налет, она приобрела неприятный запах, отсырела, затвердела, стала плохо растушевываться, неравномерно наноситься и быстро осыпаться — это повод купить новое средство.

Румяна

Способ хранения: на туалетном столике, в косметичке или бьюти-боксе — сухие румяна неприхотливые, а также в специальном холодильнике, если румяна жидкие. Единственное, что не любят эти косметические продукты, — резкие перепады температур. Чтобы продлить срок службы, набирайте румяна кисточкой или пуховкой, не лезьте в тюбик пальцами.

Срок хранения: сухие и рассыпчатые — до 3 лет, жидкие и маслянистые — до 12 месяцев. Как только у румян (любых) появился неприятный запах, они отсырели и стали плохо наноситься, это говорит об их дальнейшей непригодности к использованию. Выбросьте их и купите новые, чтобы не спровоцировать появление аллергических реакций.

Тональный крем, праймер, корректор

Способ хранения: в плотно закрытом тюбике, в темном и прохладном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи и где нет повышенной влажности. Чтобы средства прослужили вам дольше, следите за чистотой флакончиков. Периодически прочищайте горлышко стерильной ватной палочкой и минимизируйте контакт баночек с пальцами, набирайте продукты шпателем или ложечкой — это поможет избежать попадания микробов.

Срок хранения: до 6 месяцев с момента первого использования. По истечении этого времени у средств меняется текстура, их эффективность ухудшается, они начинают закупоривать поры и провоцировать появление акне. Хотя некоторые производители говорят, что тональным кремом, корректором и праймером можно смело пользоваться в течение 2 лет, мы этого не советуем: микробы не дремлют!

Лак для ногтей

Способ хранения: в плотно закрытом флакончике, при комнатной температуре, подальше от прямого попадания солнечных лучей. Перед тем как закрыть лак, многие производители советуют подуть в баночку: углекислый газ вытесняет кислород, и срок службы продляется. Даже не думайте ставить лак в холодильник — он станет слишком жидким. С другой стороны, так можно попытаться реанимировать загустевшее покрытие для ногтей.

Срок хранения: до 1,5 лет. После этого срока лак засыхает, густеет, ложится комочками и быстрее сходит с ногтей. Если использовать лак после срока годности, ничего не случится, правда, накрасить ногти загустевшим и подсохшим продуктом довольно проблематично. Разводить засохшее средство можно только специальной жидкостью. Не используйте для реанимирования лака ацетон или жидкость для снятия лака — это вредно для ногтевых пластин.

Парфюмерия

Способ хранения: в темном месте при температуре от +15 до +25 градусов. Прячьте туалетную воду от прямых солнечных лучей и не допускайте резкого перепада температур. Влажность на хранение парфюма никак не влияет.

Срок хранения: до 10 лет. Этот срок объясняется наличием в составе парфюмерии спирта, который обладает антисептическим свойством. Как только заметите на дне флакончика белесый осадок, крупицы или маслянистые следы, следует избавиться от духов.

Общие рекомендации

Мойте спонжики, бьюти-блендеры и кисточки для нанесения макияжа как минимум раз в неделю.

Горлышко или дозатор обязательно нужно очищать от остатков средств, прежде чем взять новую порцию.

Плотно закручивайте каждую баночку и тюбик — это позволит избежать попадания микробов, пыли, грязи и кислорода, которые могут вызвать распространение бактерий и окисление средств.

Не пользуйтесь декоративной косметикой дольше полутора лет — исключение составляет только минеральная, которая совсем не портится.

Не разбавляйте засохшую косметику водой и другими жидкими средствами — это может вызвать необратимые химические реакции.

Не смешивайте в одном флаконе остатки разных средств, даже если они одного производителя.

Регулярно проводите ревизию косметички и следите за сроком годности бьюти-средств.

Не оставляйте косметику на солнце (под прямыми солнечными лучами).

Не храните косметику в ванной комнате, за исключением шампуня, мыла и прочих «банных» продуктов.

Не жалея выбрасывайте даже дорогую косметику, у которой закончился срок годности.

Нанося крем на кожу, используйте специальный шпатель или лопаточку.

Идеальное место для всей косметики — темный шкаф в спальне, где нет перепадов влажности, а температура варьируется от +10 до +25 градусов.

Не покупайте косметику в больших упаковках, особенно если вы уверены, что не успеете ее использовать до окончания срока годности.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите