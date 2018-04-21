Лучший друг или скрытый враг? Какие угрозы несет твоей красоте любимый смартфон 

«Голубой» свет Экраны гаджетов излучают так называемый голубой свет — HEV-излучение, которое проникает в кожу глубже, чем UVA и UVB (ультрафиолет), способствует образованию свободных радикалов и обезвоживанию. Зона вокруг глаз страдает больше всего: кожа век тоньше и чувствительнее, чем на других участках тела. Так HEV-лучи становятся еще одной причиной появления дискомфорта и синяков под глазами. Если твоя сфера деятельности не позволяет тебе обойтись без компьютеров и телефонов, защищай кожу и особенно зону вокруг глаз. Средств, решающих эту проблему, пока не так много, но они есть. Например, компания Skincare выпустила линейку Office Bloom для защиты кожи от негативных факторов пребывания в офисе. В серии есть ролик для кожи вокруг глаз, который спасает эту зону от вредного воздействия голубого света. Наносить его можно прямо поверх макияжа. Он создает на коже защитный слой, препятствующий проникновению HEV-излучения. Роликовый аппликатор массажирует кожу и помогает держать ее в тонусе. Еще более концентрированное средство мы нашли у бренда Babor. Их ампульный концентрат Perfect Glow обезопасит тебя от вредного цифрового излучения. Мощный антиоксидант пептид какао защитит от преждевременного старения, а пигменты сияния выровняют тон и визуально скорректируют микрорельеф. Миллионы бактерий Статистически доказано, что смартфон — та вещь, к которой за день ты прикасаешься больше всего. В метро, в общественном транспорте, на работе — во всех этих местах ты собираешь самые агрессивные бактерии и переносишь их на экран. При первом звонке все это антисанитарийное сообщество попадает на твое лицо, перемешивается с выделяемым кожей себумом. При втором звонке весь этот малоприятный процесс повторяется. Поэтому не удивляйся, если вдруг у тебя вскочит очередной прыщик, и благодари судьбу, что это единственное проявление воздействия бактерий. Бороться с бактериями на экране крайне сложно. Для начала начни протирать его антибактериальной салфеткой и старайся не прислонять телефон к щеке во время разговора, к примеру, используй наушники или громкую связь. Заломы на шее и усталый взгляд Постоянно наклоненная голова и взор, устремленный вниз, — вот причина двух (если не больше) поперечных морщинок на шее. Заломы со временем становится абсолютно невозможно свести уходовыми средствами, и придется прибегать к инъекциям гиалуроновой кислоты. Синий свет экрана еще и раздражает роговицу, провоцирует развитие синдрома сухого глаза и вызывает покраснение из-за лопнувших капилляров. Все эти внешние проявления красоты нам не добавляют и создают усталый общий вид. Капли, имитирующие натуральную слезу, помогут увлажнить роговицу и снять внешние проявления, но это лишь временные меры, не устраняющие причину их возникновения. Надеюсь, нам удалось убедить тебя в том, что необходимо минимизировать использование любимого девайса, а начать предлагаем с этого уикенда. А что думаешь ты об этой замечательной идее? Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Shutterstock/VOSTOK