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Главные бьюти-тренды с Coachella-2018: глиттер, косички, радужное окрашивание, желтые тени и стразы-тату
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Главные бьюти-тренды с Coachella-2018: глиттер, косички, радужное окрашивание, желтые тени и стразы-тату 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Несмотря на то что фестиваль Coachella уже подходит к концу, продолжать говорить о нем можно еще долго. Ведь он не только успел подарить поклонникам популярной музыки море положительных эмоций и впечатлений, но и в очередной раз стал местом, где его посетители, оставив дома скованность, сдержанность и обыденность, проявили фантазию и смелость и продемонстрировали свои яркие образы. О главных бьюти-трендах музыкального фестиваля — в нашем материале на «КВ». Как и в прошлом году, в этом представительницы слабого пола (и не только — гендерные стереотипы на фестивале не действуют) с удовольствием украшали свое лицо и тело глиттером и наносили его даже на волосы. Некоторые не ограничивались одними лишь блестками и добавляли в свои образы тату-стразы, причем как совсем маленькие, так и довольно внушительных размеров. Кстати, в том году большой популярностью пользовались флеш-татуировки, мода на которые, судя по всему, в 2018-м прошла.
Со своими волосами бьюти-модницы вновь вдоволь поэкспериментировали. Если в прошлом году одним из главных трендов стали косички (впрочем, в этом любительниц заплести свои волосы в косы при помощи различных техник тоже оказалось немало), то на этот раз безусловным хитом стали хвостики и два пучка, вариаций которых была масса. Что до цветовой гаммы, то тут все было предсказуемо, ведь главное на Coachella — это яркость и выразительность. Радугу в эти дни можно было заметить не только на небе, но и на волосах гостей фестиваля — красный, фиолетовый, желтый, розовый и зеленый цвета сразу можно было увидеть на одной голове.
В макияже, как и во всем остальном, главными стали небанальность и оригинальность. Ну куда еще, как не на этот музыкальный фестиваль, можно смело отправиться, накрасив глаза неоновыми тенями, а губы фиолетовой помадой, и чувствовать себя при этом в своей тарелке? Хитом стали желтые жидкие тени для век и трафареты для лица (как мы и предполагали), а также яркие губы.
Фестиваль нам, конечно, запомнился не только бьюти-трендами, но и street style образами, оригинальность которых порой просто зашкаливала. Впрочем, не все сразу. Об этом мы расскажем немного позже.
1/25 Алессандра Амбросио
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