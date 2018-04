Выбор экспертов: 50 лучших подводок для глаз

Средства для тонких стрелок и кошачьих глаз, с фетровым наконечником и кремовой текстурой — эксперты выбрали лучшие подводки, которые продержатся до конца дня.

Устойчивая подводка Pro Longwear Fluidline, Blacktrack, M. A. C Для черных стрелок в ход идет всегда она. Кремовый пигмент моментально фиксируется. Для тонких стрелок используйте маленькую кисть со скошенным краем. При необходимости можно использовать как тени — хорошо растушевывается, идеальна для smoky eyes.

Цена: 1 300 руб.

Подводка Liquidlast Liner, M. A. C За последние четыре месяца не проводила без стрелок ни дня! Все дело в том, что я нашла идеальную подводку. Моя находка — очень тонкая подводка с мягким ворсистым «хвостиком» Liquidlast Liner, M. A. C. Маневрировать по веку легко, кисточка опускается мягко, веко не нужно вытягивать для ровного нанесения. Стойкая: не размазывается и не растекается, даже если случайно дотронуться. Я влюбилась!

Цена: 1 680 руб.

Гелевая подводка Lasting Drama 24H, Maybelline

Подводка Maybelline легко растушевывается и стойко держится весь день. А еще с ней можно создать любые стрелки — как тонкие, так и графичные.

Цена: около 500 руб.

Водостойкая универсальная подводка-тени для век Aqua Black, Make Up For Ever

Никогда не начинаю прорисовывать форму жидкой подводкой — даже когда мне нужна максимальная графичность и интенсивный цвет. Компактный кремовый гель Aqua Black выбираю за водостойкость и удобство: можно взять любую кисточку, создать стрелку нужной формы и контролировать ее ширину ватной палочкой или консилером. Задайте очертания — когда вы будете уверены в них, закрепите форму жидким средством с лаковым или матовым эффектом.

Цена: 1 700 руб.

Подводка Liquid Eye Liner, оттенок Identification, Л’Этуаль Selection

Л’Этуаль Selection триумфально возвращаются в мир концептуальных коллекций, которые они не выпускали год. Осенне-зимняя Dis/Order посвящена виртуальной реальности, которая позволяет выглядеть и меняться как угодно. В коллекцию входят тени, лаки для ногтей и два лайнера — теплый коричневый Autentification и зеленый с блестками Identification. Форм-фактор классический — раскручивающийся тюбик и фетровый аппликатор.

Цена: 599 руб.

Подводка Line Designer, оттенок Brown Glaze, By Terry

В линию Line Designer входит пять более-менее классических оттенков, которые By Terry, тем не менее, умеет делать интересными: так, Brown Glaze вместо скучного обычного коричневого оказывается бронзовым с блестками. Оттенок полупрозрачный — для яркости его придется наслоить или наносить на подложку из карандаша. Сама подводка жидкая, а кисть снабжена аккуратным тонким фетровым наконечником.

Цена: около 2 300 руб.

Подводка AMC Eyeliner Gel, оттенок 65, Inglot

Часть осенней коллекции Italian Kiss, которую мы уже немного показывали: гелевые подводки AMC Eyeliner Gel в неожиданных для подводки оттенках. Бордовый оттенок 65, как и остальные цвета линейки, особенно хорошо смотрятся на зеленых и карих глазах. Подводки в баночках, кстати, наиболее удобны для новичков — достаточно купить одну хорошую тонкую скошенную кисть.

Цена: 1 200 руб.

Подводка Vertige Feutre Liner, оттенок 03 Хвойный бор (Vert Foret), Yves Rocher

Новинки этого лета — линия подводок-маркеров Vertige Feutre Liner, продолжение линии удлиняющих тушей. Аппликатор сужается книзу, кончик очень тонкий, цвет получается достаточно плотным в один слой, но при этом не кричащим. Оттенок Vert Foret — неяркий мшистый зеленый.

Цена: 650 руб.

Подводка Aqua XL Ink Liner, оттенок L-90 Lustrous Violet, Make Up For Ever

Make Up For Ever последние два года активно переделывает весь свой ассортимент — этой весной дошла очередь и до подводок. Получилось очень хорошо: подводки стали еще более яркими и стойкими. Единственная боль — ассортимент оттенков: если раньше MUFE предлагали все цвета радуги, то сейчас необычных осталось всего несколько. В частности, этот лавандово-розовый Lustrous Violet.

Цена: 1 700 руб.

Подводка Сатиновый контур Nocturnal Ink, оттенок Blue Roan, Rouge Bunny Rouge

Марка делает несколько видов подводок — в частности, красивые Devotion Ink с глиттером и лаковую подводку-маркер Raven Glaze. Nocturnal Ink — вариант наиболее повседневный: это атласные (почти матовые) темные подводки-маркеры без блесток. Аппликатор — удобный, тонкий, достаточно гибкий; оттенок Blue Roan — темный сине-зеленый.

Цена: 2 240 руб.

Подводка Eyeliner Feutre Fin, оттенок 803, Vivienne Sabo

Подводка вышла в этом году в рамках летней коллекции Marienere, где марка много играла с синими оттенками. 803 — чистый яркий синий. Перед использованием маркер надо встряхнуть (в корпус помещен шарик, который не дает жидкости загустеть). Подводку можно нанести и сразу густым слоем, если сильно надавить на маркер, но лучше вести линию, едва касаясь кожи — так точно ничего не растечется.

Цена: около 300 руб.

Водостойкая жидкая подводка Razor Sharp Liner, оттенок Dark Force, Urban Decay

Один из самых универсальных оттенков в прекрасной линейке Razor Sharp Liner — Dark Force, коричневый с золотистыми, красными и зелеными блестками. Dark Force хорош и в виде тонкой стрелки, но размашистая позволяет сложному оттенку раскрыться во всей его красе. За счет удобной тончайшей кисточки, которой снабжены эти подводки, толщину линии контролировать максимально удобно.

Цена: 1 770 руб.

Подводка для контура глаз, оттенок Фантазия (Fantasy), Lush

У подводок Lush тонкие удачные кисти и хорошие оттенки. Например, Fantasy это настоящий яркий золотой, который не тускнеет на глазах и одинаково удачно смотрится в сложном макияже и в качестве единственного акцента.

Цена: 790 руб.

Подводка Graphik Ink Liner, Clarins

Новый лайнер — главная звезда осенней коллекции Clarins, в честь которой ее и назвали. Подводка-фломастер, наконечник удобный и упругий, сильно сужающийся книзу — легко регулировать ширину стрелки. Пигмент средней интенсивности: не серый, но и не заявленный intense black. Graphik Ink Liner надо тестировать не на руке, а на глазах — на руке линия почему-то слегка растекается, а на веке нет.

Цена: около 2 000 руб.

Подводка Vamp! Stylo Liner, Pupa

Еще один фломастер с удобным аппликатором — достаточно длинным (около сантиметра) и с острым кончиком: можно нарисовать совсем тоненькую линию. Наконечник самой правильной для фломастера жесткости — не деревянный и не болтающийся. Цвет средней плотности (светлее, чем вариант Clarins, но все еще не серый) и поддается наслаиванию, подводка быстро сохнет и не течет.

Цена: около 700 руб.

Подводка Calligraphic Eye Liner, Make Up Factory

У этой подводки аппликатор в виде тонкой гнущейся кисточки — многим неофитам удобнее всего рисовать стрелки именно такой, можно сделать тончайшие стрелки. На нашем свотче цвет получился очень бледным, хотя, как показали дальнейшие эксперименты, лайнер позже «раскрашивается», а интенсивность оттенка зависит от степени нажатия.

Цена: около 1 000 руб.

Подводка Glam & Doll Super Black Liner Waterproof, Catrice

Линия Glam & Doll, куда входят подводки и туши, бесконечно пополняется новыми вариациями. Водостойкая версия фломастера для глаз вышла недавно и обещает суперпигмент и стойкость 16 часов. У аппликатора форма, как у каблучка kitten heel — широкая сверху и резко сужающаяся к кончику, что дает возможность делать и широкие, и узкие стрелы. Черный цвет действительно очень черный.

Цена: около 400 руб.

Подводка High Precision Liner Waterproof, Seventeen

Внезапный успех — работа недорогой марки, обычно находящейся на периферии интересов бьюти-журналистов, оказалась очень хорошей. Классическая закручивающаяся жидкая подводка с тонким фетровым наконечником, очень насыщенная и быстро сохнет.

Цена: около 700 руб.

Жидкая подводка Automatic Fine Eyeliner, Shiseido

Эту подводку нужно перед использованием собрать, как перьевую ручку: вставить насадку с кисточкой в основание с чернилами и нажать на кнопочку. В результате можно регулировать количество подводки и степень ее яркости. Здесь не аппликатор, а кисть — тонкая и удобная, хорошо гнется и способна на каллиграфические линии.

Цена: около 2 000 руб.

Подводка Super Last Eyeliner, Essence

Надпись Deep Black на упаковке не обманывает — это действительно суперчерный лайнер. Он упакован в закручивающийся тубус и выглядит, как классическая подводка, которую увеличили в полтора раза — большой флакон и огромный длинный аппликатор. Он очень гибкий и одинаковой ширины по всей длине — очень тонкие стрелки не получатся, роковые глаза — да.

Цена: около 300 руб.

Подводка Schwing, theBalm

Пожалуй, образцовая подводка: классический тубус, удобная ручка, фетровый аппликатор средней жесткости с очень узким кончиком, при этом ультрачерный цвет. Абсолютно все возможности черной жидкой подводки при ней. Бонусом — упаковка, где изображены фирменные пинаповые барышни theBalm, которые таращатся на мужскую задницу.

Цена: около 1 200 руб.

Подводка Master Ink Satin, Maybelline

У Maybelline есть пара Master Ink — жидкие лайнеры с матовым и соответственно глянцевым финишем. У них хорошие узкие фетровые аппликаторы, они недорогие и очень стойкие. Главный недостаток глянцевого — то, что первый слой светлый и водянистый, особенно если подводку не встряхивать достаточно долго и энергично перед использованием (матовый в этом смысле ведет себя куда лучше и с одного слоя рисует очень черную линию). Второй слой решает проблему.

Цена: около 400 руб.

Подводка Quick Eyeliner, оттенок Teal, Wycon

Подводки-фломастеры любят многие начинающие — с ними обычно получается супертонкая и яркая линия, которая не требует наслаивания. У Quick Eyeliner удобный фетровый наконечник с острым кончиком, который позволит, при желании, нарисовать едва заметную стрелку — но сделать и широченную вполне легко. В этой серии есть всего четыре оттенка, самый яркий из них — насыщенный цвет морской волны, Teal.

Цена: по запросу

Водостойкая жидкая подводка Razor Sharp Liner, оттенки Cuff и Intergalactic, Urban Decay

Марка полностью перезапустила свои жидкие подводки в прошлом году. Теперь у Razor Sharp тонкая, ровная и хорошо гнущаяся кисточка и самые небанальные цвета в ассортименте — например, приглушенный розовый Intergalactic и серебряный Cuff. Как всегда у Urban Decay, стойкость подводок на высоте — стрелки держатся сколько угодно, а оттереть их можно только средством для снятия стойкого макияжа.

Цена: 1 770 руб.

Цветная жидкая подводка Vivid Brights, оттенок Vivid Escape, NYX NYX — абсолютные короли ярких подводок (я уже писала про их красную Vivid Fire, аналогов которой на нашем рынке я так и не нашла). Цвет Vivid Escape находится где-то между желтым и салатовым — почти неоновая при нанесении, высыхая, она становится матовой и более приглушенной. Так люблю оттенки в этой серии, что даже прощаю некоторую капризность формулы.

Цена: 450 руб.

Подводка Dip Eyeliner, оттенок 03 Certain Charm, BeYu

У этой недорогой немецкой марки всегда был достаточно простой и базовый ассортимент, который прошедшей осенью внезапно расширился рисковыми и сложными цветами. Помимо роковых темных помад появилась и вот эта темно-сливовая металлическая подводка — фетровый наконечник, хорошая пигментированность и интересный сложный оттенок.

Цена: около 400 руб.

Подводка Fingertip Eyeliner, оттенок Lively Purple, Sephora

В прошлом году французский гигант Sephora в рамках собственной марки выпустили подводки-наперстки, которые призваны были облегчить жизнь даже начинающим любительницам стрелок. Смысл в том, что тюбик подводки можно надеть на указательный палец таким образом, чтобы наконечник продолжал линию пальца. Идея классная и рабочая — рисовать так действительно легко (хоть и непривычно). Оттенков пять, самый яркий — благородный красноватый фиолетовый.

Цена: по запросу

Подводка Write and Blend, оттенок 53 Violet Parade, Nouba

Я упоминала прошлогоднюю серию Write and Blend — это очень плотные гелевые тени-подводка, которые, к сожалению, приехали к нам в ограниченном ассортименте. Я предпочитаю не использовать их как тени, а рисовать ими длинные широкие стрелки — скошенной кистью это делать удобнее всего. Почему серо-голубой оттенок называется Violet Parade, я не пойму и через сто лет, но это не мешает мне его любить.

Цена: по запросу

Подводка Liner Designer, оттенок Brown Glaze, By Terry

У By Terry получается отличный мейк — классический, но всегда с какими-то интересными нюансами. Для нынешней подборки я выбрала спокойную золотисто-коричневую подводку с мелкими блестками, которая особенно хорошо смотрится на солнце. Для плотной четкой линии потребуется два слоя — или же можно нанести Liner Designer на карандаш.

Цена: около 1 500 руб.

Подводка Aqua Liner, оттенок 1 Diamond Gold, Make Up For Ever

Ужасно люблю серию Make Up For Ever Aqua — туда входят самые стойкие средства на свете, при этом они все не сухие и хорошо наносятся. Aqua Liner оформлены как классические жидкие подводки с фетровыми наконечниками, которые дают тонкую яркую линию. В серии отличные оттенки — я обожаю вырвиглазный голубой, про который даже незнакомые люди спрашивают, что это за подводка, и вот это плотное жидкое золото.

Цена: около 2 000 руб.

Подводка Eyeliner Glitter, оттенок 05 Verde, Wycon

Абсолютное большинство глиттерных подводок без карандашной подложки и нескольких слоев выглядят бледновато — но не эта Wycon: у нее не прозрачная, как обычно, а почти черная база, в которую замешаны синие и зеленые блестки. На черном карандаше она выглядит еще более заметно и ярко, но в принципе все хорошо и так, а за счет удобной тонкой кисточки и удачной текстуры стрелку можно сделать за несколько секунд.

Цена: по запросу

Подводка Glitter Liner, оттенок Gold Sparkles, IsaDora

Новинка IsaDora — прозрачная подводка с золотыми блестками. Хороша в любом виде — соло, как на картинке (но тогда лучше слегка наслоить), на черном, коричневом или цветном карандаше, а также на нижнем веке или в качестве хайлайтера в уголках глаз. Максимально универсальная штука — насколько золотая подводка вообще может быть универсальной.

Цена: около 400 руб.

Подводка Razor Sharp Water-Resistant Longwear Liquid Eyeliner, Urban Decay

Не устаю хвалить подводки Urban Decay Razor Sharp Water-Resistant Longwear Liquid Eyeliner — сначала они поражают своей цветовой палитрой, где целых двадцать оттенков на любой вкус! Причем среди них есть как классические-глянцевые, так и мерцающие-металлические. Очень удобный аппликатор позволяет нарисовать стрелки любой толщины и формы, при этом набирает на кисточку оптимальное количество средства. Ну и «вишенкой на торте» стала их стойкость — держатся весь день, и все им нипочем!

Цена: 1 770 руб.

Жидкая подводка 3-Dot Liner, Clarins

Знаменитая подводка Clarins 3-Dot Liner покорила бьютиголиков буквально сразу после запуска — все дело в уникальном аппликаторе-трезубце, которым так удобно закрашивать межресничное пространство, ставя точки между ресничками. При этом с той же легкостью одним ребром можно прочертить линию для стрелки. До него такого не было на рынке, зато сейчас уже не одна марка скопировала такую форму фетрового наконечника, но мы же помним, кто был первым.

Цена: около 1 500 руб.

Подводка Cat Eye Liner, Burberry

Интересную новинку выпустила марка Burberry — подводку Cat Eye Liner, сочетающую в себе сразу два средства: с одной стороны футляра непосредственно подводку, а с другой — тени со спонжиком-кушоном для растушевки. Например, к черной подводке идут черно-коричневые тени с бронзовым шиммером, а к коричневой — шоколадные. Ими очень удобно закрашивать межресничное пространство и смягчать графичность стрелок, нанося тени поверх них.

Цена: около 3 000 руб.

Подводка Heavy Metal Glitter Eyeliner, Urban Decay

Для всех любителей сиять и блистать в ассортименте Urban Decay есть подводки Heavy Metal Glitter Eyeliner, представляющие из себя глиттер разных цветов. Конечно, для большинства это исключительно вечерний вариант, но мой опыт говорит, что и днем они хороши. Если на стрелку классического оттенка нанести эту россыпь блесточек, то макияж сразу начинает играть новыми красками! Если у вас не ультрастрогий дресс-код, то почему нет?

Цена: 1 750 руб.

Гелевая подводка Eye and Brow Maestro Eye Makeup, Giorgio Armani

Гелевая подводка в баночке Giorgio Armani Eye and Brow Maestro Eye Makeup весьма универсальна — это многофункциональное, устойчивое, кремовое средство, которым можно подчеркивать брови, а также использовать в качестве теней или подводки для глаз. Вы можете прокрасить даже отросшие корни волос — ее возможности ограничиваются лишь вашей фантазией! В работе средство пластично, хорошо набирается, «скользит» при рисовании и прекрасно держится на коже.

Цена: около 3 000 руб.

Роликовая подводка Rollerwheel Liquid Liner, M. A. C Приз за самый необычный и экстравагантный аппликатор подводки уходит новинке MAC Cosmetics Rollerwheel Liquid Liner! Думаю, что авторы вдохновлялись ножом для пиццы — иначе мне сложно объяснить ее интересную форму. Собственно, рисует она примерно так же, как режет такой нож, — ей очень удобно рисовать длинные линии, плавно их закруглять и создавать графику. Конечно, поначалу требуется сноровка, зато потом все идет, как по маслу!

Цена: около 1 200 руб.

Подводка-фломастер Graphik Ink Liner, Clarins

Для ультрачерных толстеньких стрелок в стиле Эми Уайнхаус прекрасно подойдет новая подводка-фломастер Clarins Graphik Ink Liner. У нее довольно большой фетровый аппликатор, которым с легкостью можно нарисовать широкие, плавно сужающиеся линии. Ко всему прочему стрелки получаются стойкие, при этом довольно просто смываются любым средством для демакияжа. Единственный недостаток ­— наличие всего одного оттенка!

Цена: 1 850 руб.

Подводка Liner Couture Precision Felt-Tip Eyeliner, Givenchy

Еще одна подводка с удобным фетровым аппликатором и отличной стойкостью — Givenchy Liner Couture Precision Felt-Tip Eyeliner. Буквально десять лет назад найти такого хорошего во всех отношениях помощника по созданию стрелок было невероятно сложно, если не невозможно, поэтому весьма радостно от того, что технологии ушли далеко вперед и теперь надо просто выбирать!

Цена: по запросу

Подводка Master Ink, 20, Maybelline New York

Протестировала много подводок — стрелки всегда присутствуют в моем повседневном макияже. Эта подошла по всем параметрам. Во-первых, хороша даже для «новичков»: тонкая податливая кисточка плавно скользит по веку и позволяет рисовать как тонкие стрелки, так и графичные. Во-вторых, легко удаляется мицеллярной водой, так что в случае ошибки не придется полностью смывать макияж глаз. В третьих, если наношу утром, то до глубокого вечера могу быть уверена в том, что стрелки остались на своем месте и не смазались.

Цена: 700 руб.

Подводка для глаз Master Precise Curvy, Maybelline

Напоминает маркер. Наконечником в форме плоских песочных часовых удобнее всего рисовать кошачьи стрелки. Дает насыщенный черный пигмент, который не тускнеет в течение 5-6 часов. Смело выбирайте ее для образа на праздник и запаситесь средством для водостойкой косметики на вечер, чтобы потом быстро стереть макияж глаз.

Цена: 389 руб.

Подводка для глаз True Mystic Precise Tip Eyeliner, Lumene

У многих люксовых брендов в коллекциях встречаются подводки похожей формы, эта им не уступает. Заостренным стержнем, пропитанным насыщенным пигментом, можно прорисовать стрелку любой сложности — от самой тонкой и едва заметной до самой интенсивной и толстой. Если наносить с утра, до самого вечера макияж глаз останется нетронутым. Не растекается, даже если вы попадете под дождь или заплачете. При этом без труда удаляется ватным диском с мицеллярной водой.

Цена: 575 руб.

Суперлайнер So Couture, L’oreal

Подойдет тем, кто любит накладные ресницы. Наконечником подводки легко провести линию, даже если вы уже приклеили их. Он, кстати говоря, не такой, как у всех подводок-фломастеров — если посмотреть на кончик, то можно увидеть, что он состоит из тоненьких из ворсинок, спаянных вместе. Еще один плюс — не подсыхает, поэтому без труда может прослужить и полгода.

Цена: 560 руб.

Подводка для глаз Vamp Difinition Liner, Pupa

Самый большой плюс этой подводки в том, что высыхает она моментально — исключены отпечатки на верхнем веке. Острый наконечник рисует ультра-тонкие стрелки, а пигмент равномерно распределяется на веках. Подойдет вам, даже если у вас чувствительные глаза: не вызывает раздражений и не растекается.

Цена: 580 руб.

Подводка Glam&Doll Super Black Liner, Catrice

Находка для тех, кто только учится рисовать стрелки. Гибкий фетровый кончик в форме тюльпана не позволит вам совершить ошибку, которую нельзя будет тут же аккуратно поправить. Тонкая стрелка без труда трансформируется в кошачью. Обновлять лучше всего через 3-4 часа.

Цена: 215 руб.

Подводка Liquid Ink, Essence

В коллекции три оттенка — черный, серый и бронзовый, но последние два наиболее популярные. Очень многие цветные подводки не отличаются стойкостью, но эта приятно удивит — надежно зафиксирует яркую стрелку на веках. Моментально застывает и не смазывается. Одной штуки может хватить на 3-4 месяца.

Цена: 290 руб.

Подводки Vivid Brights Eyeliner, Nyx По-настоящему богатый выбор оттенков для тех, кто любит яркий макияж глаз. 9 цветов — от самых привычных (синий, зеленый) до самых неожиданных (красный, лиловый). Если у Essence подводки идут с эффектом металлик, то тут абсолютно матовый финиш. Ею хорошо делать двойную стрелку — снизу черную, а сверху дублировать ярким пигментом. Цвет начинает постепенно тускнеть через 5-6 часов.

Цена: 400 руб.