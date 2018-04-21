Звезда сериала «Династия» в 84 года поражает своей красотой

Актриса, продюсер, писательница и колумнист — все это Джоан Коллинз. Поклонникам мыльных опер она известна по сериалу 80-х «Династия», который шел почти девять лет. Роль Алексис Колби принесла Джоан премию «Золотой глобус» и всемирную любовь.

В мае актриса отметит юбилей — ей исполнится уже 85 лет. За эти годы Джоан успела сменить пять мужей, одним из которых был брат Чарли Чаплина . Со своим нынешним супругом, театральным менеджером Перси Гибсоном, актриса в браке уже пятнадцать лет.

Перси младше Джоан на 32 года, но это совсем не смущает актрису. «Если он умрет, значит, умрет», — пошутила она однажды.

Похоже, настоящая любовь не знает времени. Накануне Джоан с мужем попали в объектив папарацци. Супруги решили отправиться на свидание в свой любимый ресторан. Перси влюбленно смотрел на жену, и его можно понять. Выглядела Джоан потрясающе: идеальная укладка, яркая красная помада и белоснежная гладкая кожа. Просто не верится, что Коллинз уже давно разменяла девятый десяток.

Для особого вечера актриса надела короткую меховую шубку, а в качестве аксессуаров выбрала длинные атласные перчатки и клатч той же фактуры.

Кстати, Джоан уверяет, что никогда не делала пластических операций. При этом актриса всегда тщательно ухаживала за кожей. Ну, а секрет молодости Коллинз — яркий макияж.

«Я ношу накладные ресницы, а помаду считаю лучшим видом косметики. Каждая женщина должна делать макияж, это делает вас моложе», — призналась однажды актриса.

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