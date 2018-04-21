6 секретов молодости кореянок, которые стоит взять на вооружение россиянкам старше 40

Сегодня внешность для кореянок — это инструмент для получения высокого статуса в обществе, высокооплачиваемой работы и создания семьи. А идеально ровная и белоснежная кожа с румянцем на щеках — признак здоровья. Поэтому кореянки очень трепетно относятся к уходу за кожей и тщательно следят за ее состоянием.

Снятие макияжа гидрофильным маслом

Именно с него кореянки начинают свой вечерний ритуал очищения кожи лица. Гидрофильное масло — это натуральный продукт, который не содержит в своем составе сложных химических соединений, подходит для любого типа кожи и является гипоаллергенным. Масло вытягивает грязь, растворяет макияж и лучше любого средства убирает жирный блеск. Также масло не травмирует эпидермис и не растягивает кожу.

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Очищающее масло из сои Cleanoil от Graymelin Soyface в Koreabutik, цена: от 1 620 руб., заказать: +7 (495) 409-78-87​, koreabutik.ru Глубокое очищение плотной пенкой

После гидрофильного масла кореянки очищают кожу гелем или кремом. И наносят они средство не на лицо или ладони, а на специальную сеточку с маленькими кусочками поролона внутри, чтобы взбить плотную пену. Секрет в том, что в такой густой пене образуется много маленьких пузырьков, которые способны проникнуть глубоко в поры и очистить их (чего не достичь, если мылить средство прямо на лице). Смывается пена легко и быстро, после умывания нет ощущения, что средство все еще осталось на коже.

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Восстановление кожи тонером

В течение десяти секунд, по мнению корейских косметологов, нужно нанести тонер после умывания (очищения), чтобы восстановить естественный рН кожи, иначе она начнет буквально иссыхать.

И тут тоже есть своя особенность: кореянки наносят тонер сначала на ладони и только потом на лицо похлопывающими движениями или распыляют.

Тонер частично напоминает привычный нам тоник, но по консистенции он похож на незастывшее желе. Также есть разница в действии: тоник направлен на тонизирование и очищение, а тонер — на увлажнение и восстановление липидного слоя кожи.

Тонер с муцином улитки Snail Mucus Moisture Toner от FARMSTAY, цена: от 650 руб.

Тонер с вулканической водой Volcanic Water Mineral Toner от The Skin House, цена: от 1 190 руб.

Увлажнение с помощью многоступенчатой программы

Кореянки считают, что одного слоя увлажняющего крема будет недостаточно, чтобы напитать каждую клеточку кожи. Поэтому в их арсенале есть как минимум три увлажняющих средства. А секрет в том, что они имеют разную текстуру, и благодаря правильному порядку нанесения одно усиливает действие другого:

шаг 1: эссенция, ее главная функция — поддерживать баланс влаги;

шаг 2: сыворотка или серум. Сыворотка служит для усиления эффекта эмульсии или крема, а серум — для матирования кожи. Иногда кореянки используют и то, и другое сразу;

шаг 3: маска, которая может быть для увлажнения и тонизирования или от отечности. Конечно, маски не используются каждый день, но как минимум два раза в неделю;

шаг 4: эмульсия или крем, их отличие лишь в текстуре, эмульсия больше похожа на гель.

Омолаживающий серум Skin Recharge Activating Serum от Mizon, цена: от 1 548 руб.

Эссенция для проблемной кожи Clinical Solution AC Spot Essence от It's Skin, цена: от 1 018 руб.

Обновление кожи пилингами

Благодаря пилингам кожа ровная и не имеет пигментных пятен. А секрет прост и всем известен: средство обновляет верхний слой эпидермиса, убирает омертвевшие клетки, не травмирует кожу и не повреждает защитный липидный слой. Еще один секрет азиатских красавиц — это применение бьюти-гаджетов для пилинга (приборов со специальными щеточками, которые дополнительно делают массаж лица и налаживают микроциркуляцию).

Энзимный гель-пилинг Pore Control Daily Wash Peeling Gel от Ciracle, цена: от 690 руб.

Пилинг-подушечки Pimple Clear Pad от CosRX, цена: от 2 690 руб.

Ночной уход с помощью масок

Поскольку ночью клетки кожи начинают активно обновляться, а организм полностью расслаблен, все полезные компоненты из масок проникают в самые глубокие слои эпидермиса. Маски могут быть в виде крема, геля, желе и обладать разными свойствами: увлажнять, питать, омолаживать.

Банановая ночная маска Magic Food Banana Sleeping Pack от Tony Moly в Koreabutik, цена: от 1 040 руб., заказать: +7 (495) 409-78-87, koreabutik.ru Ночная восстанавливающая ВВ-маска от Erborian, цена: от 3 050 руб.

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