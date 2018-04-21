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6 секретов молодости кореянок, которые стоит взять на вооружение россиянкам старше 40
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6 секретов молодости кореянок, которые стоит взять на вооружение россиянкам старше 40 

Я Покупаю 49 минут назад
Фото: Я Покупаю
Сегодня внешность для кореянок — это инструмент для получения высокого статуса в обществе, высокооплачиваемой работы и создания семьи. А идеально ровная и белоснежная кожа с румянцем на щеках — признак здоровья. Поэтому кореянки очень трепетно относятся к уходу за кожей и тщательно следят за ее состоянием.
Снятие макияжа гидрофильным маслом
Именно с него кореянки начинают свой вечерний ритуал очищения кожи лица. Гидрофильное масло — это натуральный продукт, который не содержит в своем составе сложных химических соединений, подходит для любого типа кожи и является гипоаллергенным. Масло вытягивает грязь, растворяет макияж и лучше любого средства убирает жирный блеск. Также масло не травмирует эпидермис и не растягивает кожу.
Гидрофильное масло с экстрактом восточных трав Misa Yei Hyun Cleansing Oil от Missha, цена: от 1 400 руб.
Очищающее масло из сои Cleanoil от Graymelin Soyface в Koreabutik, цена: от 1 620 руб., заказать: +7 (495) 409-78-87​, koreabutik.ru  Глубокое очищение плотной пенкой
После гидрофильного масла кореянки очищают кожу гелем или кремом. И наносят они средство не на лицо или ладони, а на специальную сеточку с маленькими кусочками поролона внутри, чтобы взбить плотную пену. Секрет в том, что в такой густой пене образуется много маленьких пузырьков, которые способны проникнуть глубоко в поры и очистить их (чего не достичь, если мылить средство прямо на лице). Смывается пена легко и быстро, после умывания нет ощущения, что средство все еще осталось на коже.
Пенка с лимонным экстрактом Clean Dew Foam Cleanser Lemon от Tony Moly в Koreabutik, цена: от 495 руб., заказать: +7 (495) 409-78-87, koreabutik.ru  Кислородная очищающая пенка Super Aqua Micro Visible Oxygen Deep Cleancer от Missha, цена: от 1 900 руб.
Восстановление кожи тонером
В течение десяти секунд, по мнению корейских косметологов, нужно нанести тонер после умывания (очищения), чтобы восстановить естественный рН кожи, иначе она начнет буквально иссыхать.
И тут тоже есть своя особенность: кореянки наносят тонер сначала на ладони и только потом на лицо похлопывающими движениями или распыляют.
Тонер частично напоминает привычный нам тоник, но по консистенции он похож на незастывшее желе. Также есть разница в действии: тоник направлен на тонизирование и очищение, а тонер — на увлажнение и восстановление липидного слоя кожи.
Тонер с муцином улитки Snail Mucus Moisture Toner от FARMSTAY, цена: от 650 руб.
Тонер с вулканической водой Volcanic Water Mineral Toner от The Skin House, цена: от 1 190 руб.
Увлажнение с помощью многоступенчатой программы
Кореянки считают, что одного слоя увлажняющего крема будет недостаточно, чтобы напитать каждую клеточку кожи. Поэтому в их арсенале есть как минимум три увлажняющих средства. А секрет в том, что они имеют разную текстуру, и благодаря правильному порядку нанесения одно усиливает действие другого:
шаг 1: эссенция, ее главная функция — поддерживать баланс влаги;
шаг 2: сыворотка или серум. Сыворотка служит для усиления эффекта эмульсии или крема, а серум — для матирования кожи. Иногда кореянки используют и то, и другое сразу;
шаг 3: маска, которая может быть для увлажнения и тонизирования или от отечности. Конечно, маски не используются каждый день, но как минимум два раза в неделю;
шаг 4: эмульсия или крем, их отличие лишь в текстуре, эмульсия больше похожа на гель.
Омолаживающий серум Skin Recharge Activating Serum от Mizon, цена: от 1 548 руб.
Эссенция для проблемной кожи Clinical Solution AC Spot Essence от It's Skin, цена: от 1 018 руб.
Обновление кожи пилингами
Благодаря пилингам кожа ровная и не имеет пигментных пятен. А секрет прост и всем известен: средство обновляет верхний слой эпидермиса, убирает омертвевшие клетки, не травмирует кожу и не повреждает защитный липидный слой. Еще один секрет азиатских красавиц — это применение бьюти-гаджетов для пилинга (приборов со специальными щеточками, которые дополнительно делают массаж лица и налаживают микроциркуляцию).
Энзимный гель-пилинг Pore Control Daily Wash Peeling Gel от Ciracle, цена: от 690 руб.
Пилинг-подушечки Pimple Clear Pad от CosRX, цена: от 2 690 руб.
Ночной уход с помощью масок
Поскольку ночью клетки кожи начинают активно обновляться, а организм полностью расслаблен, все полезные компоненты из масок проникают в самые глубокие слои эпидермиса. Маски могут быть в виде крема, геля, желе и обладать разными свойствами: увлажнять, питать, омолаживать.
Банановая ночная маска Magic Food Banana Sleeping Pack от Tony Moly в Koreabutik, цена: от 1 040 руб., заказать: +7 (495) 409-78-87, koreabutik.ru  Ночная восстанавливающая ВВ-маска от Erborian, цена: от 3 050 руб.
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