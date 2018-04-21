«Ох уж эти усики»: у Дакоты Джонсон рассмотрели растительность над губой

На фото Дакоты Джонсон , звезды фильма «50 оттенков серого», сделанном на Нью-йоркском кинофестивале, разглядели неприятный недостаток во внешности актрисы — заметные усики над верхней губой. Это вызвало споры о внешности знаменитости между поклонниками и недоброжелателями.

У всех женщин есть небольшое пушок над верхней губой и его наличие совершенно естественно. Впрочем, когда он становится слишком темным или густым, большинство девушек предпочитает бороться с лишней растительностью всеми возможными способами. А вот знаменитости порой предпочитают не заморачиваться. На одной из фотографий Дакоты Джонсон, сделанной на нью-йоркском кинофестивале, в сети неожиданно разглядели заметные усики, наличие которых совершенно не смущало актрису, если она вообще их заметила.

Поклонники актерского таланта девушки и те, кто скорее недоволен неожиданно свалившейся на нее популярностью, принялись спорить о том, есть ли у актрисы усы или это всего лишь оптический обман: «Ох уж эти усики» «Просто красная помада и камера выделяют пушок» «Усы?!» «Это не усы, просто посмотрите сверху и вы увидите» «А может быть это так фотография получилась?» «Никогда не видела таких усищ у молодой девушки, ей бы на эпиляцию что ли» К тому же, данное фото для многих стало очередным подтверждением того, что отсутствие челки не идет Дакоте. Раньше ее уже критиковали за отсутствие должной прически и решили, что наилучшим образом актриса выглядит именно с характерной челкой, которую носила и в фильме «50 оттенков серого».

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