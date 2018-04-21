Вечная молодость: как ее достигают звезды и что сегодня в моде в косметологии

Эксперт рассказал Sobesednik.ru о последних разработках в косметологии.

Екатерину Андрееву в новостях заменит Клейменов — эта новость потрясла многих, эксперты поговаривают, что вечная молодость теледивы сыграла с ней злую шутку. Все дело в новой студии: ведущий должен не только сидеть и читать сводки, а ходить, уворачиваться от вылезающих фигур и говорить от себя. «Кукольная» ведущая для этой роли не подходит.

Многие современные звезды стремятся к вечной молодости и, чтобы никогда не стареть, готовы отдавать огромные деньги. Мы узнали тайны красоты российских селебрити.

Екатерина Андреева // Фото: Global Look Press

— Екатерина Андреева не меняется лет 20. Генетика и образ жизни помогают, безусловно, оставаться всегда молодой и красивой, не все обладают такими качествами. Но благодаря пластическим хирургам сохранить свою молодость гораздо проще, — объясняет Вера Волкова, эксперт-психолог Beauty-индустрии. — Сегодня самая популярная хирургическая процедура — круговая подтяжка лица и блефаропластика (операция по изменению нависшего века, удалению мешков под глазами, коррекции опущенных нижних уголков глаз). Блефаропластика стоит в среднем от 35 тысяч рублей. Круговая подтяжка лица — более сложная операция, но и эффект более длительный — 15–20 лет, если человек резко не поправляется и не худеет. Она проводится под общей анестезией и стоит примерно 100–150 тысяч рублей. 90% медийных людей прибегают к тем или иным хирургическим вмешательствам. Безусловно, после этого мимика становится менее подвижной и эмоции человека более сдержанными. Именно поэтому не только в Голливуде, но и в отечественном кинематографе актрисам запрещают делать пластические операции и инъекции молодости, которые влияют на мимику, — иначе в кадре не передать эмоции героев. А актерская игра заключается в выражении лица. И среди моих клиентов есть много актрис, они чаще прибегают к уходу: увлажняющим маскам, которые питают верхние слои кожи. Но мимические морщины это не убирает, для этого делают специальный массаж по 10–20 процедур один раз в 3–6 месяцев.

Эксперт-психолог Beauty-индустрии Вера Волкова // Фото: из личного архива

Гораздо проще с инъекциями ботокса, укол подкожно в области носа, лба, вокруг глаз стоит примерно от 10 тысяч рублей, получается тот же самый эффект, что и от массажа. Но тут, конечно, есть ряд рисков, такие инъекции должен выполнять профессионал. Неквалифицированные действия могут привести к асимметрии овала и контура лица, опущению верхнего века, искажению мимики. Восстановление будет дорого стоить и займет много времени.

В губы сейчас многие девушки закачивают филлеры (на основе гиалуроновой кислоты) и другие препараты. Все девушки мечтают о потрясающих пухлых губах. Раньше использовали полимерные гели, и губы могли быть немного перекошены, исправить это очень болезненно. Увеличение губ на сегодняшний день достаточно безо-пасная процедура. Эффект держится на протяжении 5–10 месяцев. Закачать гиалуронку стоит примерно 30 тысяч рублей. Женщине сложно остановиться. Возникает желание продолжить — сделать рельефные скулы, убрать комочки Биша (стоит 50 тысяч), сделать перманентный макияж бровей, губ. Дальше девушки хотят красивый овал лица. Для этого делают специальные уколы и отдают не меньше полсотни тысяч.

Но возраст женщины всегда выдает шея, и с ней все гораздо сложнее. Делают только инъекции увлажняющие, но эффекта «вау» все равно не удается достичь.

Одна из самых современных разработок — фракционная мезотерапия (мезонидлинг). Это эффективная процедура, направленная на стимуляцию выработки коллагена путем прокалывания кожи специальным аппаратом. Роллер с тончайшими иглами прокатывают по коже, и такие микротравмы организм воспринимает как сигнал к регенерации тканей. Так удается запустить естественные процессы обновления. В домашних условиях альтернативой профессиональному оборудованию может стать дермароллер.

В уходе за собой очень важно вовремя сказать «стоп», мы видим очень много перекачанных девушек, они становятся однотипными и выглядят порой вульгарно.