Без макияжа? Уверены? 11 фотографий, которые развеят этот миф

Визажист и мейкап-мастер из Лос-Анджелеса Хосе Корелла предпочитает делать своим моделям исключительно «естественный» макияж. Свои работы мастер часто публикует в своем личном инстаграме.

Глядя на его моделей может показаться, что на девушках нет ни грамма косметики, только природная красота. Однако на днях визажист разрушил этот миф раз и навсегда.

Речь идет об этой фотографии. Фото @josecorella

Корелла выложил у себя в аккаунте фотографию очень красивой девушки якобы без макияжа, а в описании добавил длинный список косметических средств, которыми он смог добиться «естественного» эффекта.

В списке оказалось более десяти косметических наименований, при этом модель, повторимся, выглядит так, будто на ней совсем нет декоративной косметики.

Этот пост дал повод для серьезной дискуссии в социальных сетях. Многие заметили, что индустрия моды незаметно изменила наше понимание «ествественности», и теперь наши ожидания от «натуральности» сильно завышенные.

Многие подчеркнули разницу в понимании «естественности» у мужчин и женщин.

«Мужчины говорят, что любят все НАТУРАЛЬНОЕ. А женщины каждый день создают «естественный внешний вид» при помощи всей этой косметики».

Фотография визажиста также породила своего рода флешмоб. Некоторые девушки с «естественным» макияжем стали выкладывать свои фотографии и записывать в описание средства, которые помогли им выглядеть так свежо и натурально. Таким образом они стали признавать, что для создания натурального образа им приходится тратить немало времени.

Фото модели Кореллы, которое выложила Кайс

Одна из подписчиц Кореллы по имени Кайс уверена, что в этом заключается главная разница между мужским и женским взглядами на мир. Она выложила фото модели Кореллы к себе в твиттер и написала:

«Что видят мужчины, когда говорят, что им нравятся женщины, которые не наносят макияж. Что видят женщины, глядя на это фото:

Основа — крем для век, бальзам для губ с золотыми блестками, крем для лица

Кожа — тональный крем для коррекции пятен, основа, корректирующий карандаш, жидкие румяна, хайлайтер

Глаза — бальзам для губ на веках, тушь оттенка «черный бархат»

Брови — темно-коричневый карандаш, гель для бровей

Губы — увеличитель для губ»

Пост Кайс только за первые сутки собрал 20 тысяч репостов и 40 тысяч лайков.

Корелла родился в Мексике, сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, он очень востребованный в профессиональных кругах мастер, в его инстаграме около 300 тысяч подписчиков.

Вот некоторые из его работ.