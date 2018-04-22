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Ясный взгляд: правила макияжа для тех, кто носит линзы
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Ясный взгляд: правила макияжа для тех, кто носит линзы 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Нет рассыпчатым теням Прогноз неутешительный! О сухих тенях придется забыть: они легко осыпаются и попадают в глаза, вызывая ощущение дискомфорта. В состав блесток, шиммера и глиттера входит тиксель, из-за которого линза может покрыться ржавыми пятнами. А если тени на масляной основе попадут на контактную линзу, то она тут же придет в негодность. Что же тогда можно наносить на веки? Запеченные тени и кремообразные текстуры на водной основе не страшны как твоим глазам, так и линзам. Отставить жидкую подводку С подводкой придется попрощаться, иначе линзы моментально станут мутно-черного цвета. В крайнем случае, перейди на водостойкий формат. А вот контурный карандаш или нежирный кайал твои верные друзья. Правда, и с ними нужно быть аккуратнее и не наносить на внутреннее веко у корней ресниц, ведь именно эти участки соприкасаются с поверхностью глаза и линзы одновременно. Стоит только моргнуть, и частички косметики станут инородным телом в глазах, попадут под линзу, испортят или окрасят ее. Забудь про эффект накладных ресниц Объемные, удлиненные и подкрученные ресницы тоже могут дорого обойтись здоровью глаз. В их состав входят мелкие, тонкие волокна шелка, которые легко осыпаются. А если без соблазнительного взгляда кошечки ты жизни не представляешь, то не используй тушь хотя бы у самых корней, чтобы она не окрасила заодно и линзу. Достаточно провести щеточкой от середины ресниц к кончикам — эффект будет тот же, а риск загрязнения сведен к минимуму. Лучше используй водостойкую тушь, ведь она не потечет даже при использовании капель для глаз. Что искать в магазинах Если же все эти запреты тебя удручают, то попробуй перейти на специальную косметику для тех, кто пользуется контактными линзами. Такие продукты имеют водную основу и не осыпаются в течение дня. Но, прежде чем отказываться от любимых марок, будь то масс-маркет или люкс, изучи внимательно этикетку. Если найдешь заветную маркировку V. A. и Aqua, то можешь смело использовать продукт. Ну а самый идеальный и, главное, практичный вариант — это перейти на однодневные линзы, ведь с ними отказываться от яркого макияжа совсем необязательно. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Дарья Гавриленко Фото:Shutterstock/VOSTOK, архивы пресс-служб
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