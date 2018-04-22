Одна бровь лучше двух: как менялась мода на брови

Такая простая деталь как брови может абсолютно изменить нашу внешность. Мы тратим время на то, чтобы придать им форму, подкрасить их, ходим к профессиональным бровистам, даже не догадываясь, сколько тайн и удивительных традиций связано с этой частью человеческого лица.

Косметика древнего Египта

Первые письменные источники об использовании женщинами косметики относятся ко времени Древнего Египта. Из них мы знаем, что, ухаживая за своей внешностью, египтянки особенно заботились о форме и цвете своих бровей. Первая красавица древнего царства — Нефертити — предпочитала не только яркий макияж, но и дугообразные брови. Косметические средства для царицы изготавливались из всевозможных минеральных порошков.

Самое удивительное, что египтянки красили брови не только ради красоты. На то были и мистические причины. В Древнем Египте считалось, что яркий макияж является лучшей защитой от сглаза и вызванных им болезней. Чаще всего женщины после восковой эпиляции рисовали на лице брови, волной уходящие к вискам. По форме они были арочными, реже удлиненными. Вместе с тем необходимо отметить, что подводить брови в Древнем Египте долгое время имели право лишь жрецы и представители семьи фараона. При этом каждый рисунок на лице носил свой определенный, сакральный смысл. Согласно сохранившимся до наших дней текстам папирусов, стрелки в уголках глаз свидетельствовали о поклонении богу Гору.

Только к III веку нашей эры украшать брови стало разрешено знатным египтянкам, а вслед за ними и остальным жительницам страны. Для этого в основном использовали лазурит и сурьму. Тогда же появились накладные ресницы и брови.

Древняя Греция: одна бровь лучше двух

Примечательно, что в отличие от Египта в Древней Греции косметику почти не применяли, это считалось дурным тоном. Девушкам красить брови запрещалось вовсе, а замужние дамы лишь слегка подводили их ладаном. Тем не менее за бровями жительницы Эллады ухаживали очень тщательно. Дело в том, что особым признаком красоты в Древней Греции считались сросшиеся брови, так называемая монобровь. Те женщины, у которых от природы не было подобных бровей, а таких было большинство, подрисовывали их с помощью косметики. С тех пор сросшиеся брови получили название «греческих».

Восток: главное выражение лица

Несколько иначе обстояла ситуация с бровями в древнем Китае. В этой стране украшением собственных бровей занимались в основном мужчины. Китайцы подметили, что тот или иной цвет и рисунок бровей меняет лицо кардинальным образом. А без бровей человека и вовсе не узнают даже самые близкие люди. Кроме того, на Востоке верили, что густые, косматые брови пугают нечистую силу и врагов во время битвы. Именно такие брови и выводили себе древние китайцы. В свою очередь китаянки, как и гречанки, предпочитали, соединять брови в одну линию, только тонкую и изящную.

Средние века: брови сбрить!

В Средние века, когда в Европе в моду вошел высокий лоб, женские брови впали в немилость. Уже с XV века европейские женщины начали выщипывать брови, пытаясь увеличить размер лба. Мы можем видеть этот идеал красоты на легендарной картине XVI века «Мона Лизе» кисти Леонардо да Винчи . Свою лепту в моду внесла и священная инквизиция. Девушки, чернившие брови, ресницы или, что еще хуже, использовавшие накладные элементы, тут же признавались ведьмами и могли отправиться прямиком на костер. Дошло до того, что женщины Европы в Средние века втирали в брови масло грецкого ореха, чтобы они переставали расти вовсе. Ситуация изменилась лишь в XVII веке, когда на месте выщипанных или выведенных бровей женщины стали их рисовать, придавая им самые причудливые формы. Некоторые дамы высшего света даже вырезали себе брови из шкурок животных.

В России в XVIII веке, как сообщал Радищев, была в моде естественная красота бровей. Хотя русские девушки и женщины также придавали им особую форму, предпочитая дугообразные черные брови, получившие название соболиных.

Двадцатый век: в ногу с модой