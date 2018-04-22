ДНК-тест для кожи, уроки маникюра, инъекции филлеров и ещё 6 причин сходить на выставку INTERCHARM Professional

Пройти косметологический ДНК-тест

Специалисты Национального центра генетических исследований проведут специальное тестирование, где расскажут всё о состоянии вашей кожи. Вы узнаете, насколько она увлажнена и эластична, склонна ли к воспалениям, нужно ли вам избегать сладких продуктов или солнечных лучей. Тест покажет, каких витаминов ей не хватает и есть ли необходимость добавить в рацион продукты с антиоксидантами. В результате вы получите индивидуальные рекомендации и программу по замедлению возрастных изменений.

Научиться делать макияж для фотосессий

Школа макияжа Cinecitta make up проведёт бесплатный мастер-класс для всех желающих по созданию образа для съёмки. Там же можно будет понаблюдать за процессом создания вечерних укладок. Фото: Intercharm Proffesional

Приобрести портативный анализатор влажности кожи

Даже если вы пользуетесь кремом дважды в сутки, вы удивитесь, узнав, насколько обезвоженной может быть кожа в течение дня. Пройти этот тест предлагают в некоторых салонах и магазинах косметики по уходу за кожей, но иметь такой анализатор гораздо удобнее. Прибор компании BIO-STAR оценит мягкость, увлажнённость и жирность кожи. Эти показатели влияют на её красоту и молодость. Так вы сможете вовремя понять, что ваш уход на самом деле вам не подходит.

Пройти мастер-класс по французскому маникюру

Старый добрый френч никогда не перестанет быть актуальным. Делать идеально и быстро этот лаконичный, но непростой дизайн ногтей вас научат на мастер-классе Nail Best. Фото: Intercharm Proffesional

Подобрать парфюм для спортзала

Обычно на тренировку советуют приходить без парфюма — при нагревании кожи и учащении пульса он может раскрыться совсем неожиданно и вызвать раздражение или головную боль. Ароматы FITNESSENCE, наоборот, созданы специально для высоких физических нагрузок. Они, по словам производителя, увеличивают выносливость и придают человеку уверенность. К тому же они не разделяются на женские и мужские, что значительно расширяет выбор.

Пройти популярную процедуру HydraFacial MD Любимая процедура голливудских звёзд на аппарате HydraFacial MD сочетает эксфолиацию, химический пилинг, вакуумную чистку и насыщение кожи сывороткой. Она даёт мощный видимый эффект омоложения, очищения и увлажнения. Вы можете попробовать её на стенде компании Spaland International. Нужна предварительная запись. Фото: Intercharm Proffesional

Обучиться техникам массажа с аромамаслами

Компания Aroma Jazz подготовила целый курс мастер-классов по массажу лица и тела. Правильные техники и сочетания масел помогут добиться эффекта омоложения, расслабления или тонизирования. На стенде можно подобрать масла для домашнего использования и узнать, как правильно их использовать.

Понаблюдать, как используют филлеры

Если вы задумались об увеличении губ или коррекции овала лица, возможно, вы сначала захотите посмотреть со стороны, как проходит процедура. На стенде «Корона косметикс СПб» проведут серию мастер-классов по контурной пластике с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Фото: Intercharm Proffesional

Бесплатно проколоть уши Если в детстве не разрешили родители, а потом не хватало духу, возможно, время настало. Бесплатный безопасный прокол ушей всем желающим будет проходить на выставке с помощью системы Inverness. Процедура атравматичная, а техника не имеет аналогов в мире. Найти каталог выставки и подробное расписание мероприятий вы можете ЗДЕСЬ Статьи по теме Что такое ботокс и зачем его колют Что такое гиалуроновая кислота Косметика будущего: средства с факторами роста Что такое космецевтика: преимущества и недостатки

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