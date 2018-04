Выбор экспертов: 55 лучших средств для бровей

Средства, которые сделают ваше брови шире и гуще, зафиксируют волоски на весь день и придадут им объем, — ищите в нашей новой подборке.

Гель-бустер для роста бровей Lash & Brow Booster High Definition

Очень удобная силиконовая кисточка, средство можно наносить не только на брови, но и на ресницы. Инструкция советует использовать 2 раза в день. Я не успеваю, делаю только один раз, но все равно заметила результат — через три недели волоски стали чуть плотнее и даже гуще.

Цена: 7 700 руб.

Карандаши Brow Define High Definition

Это профессиональные карандаши, очень тоненькие ­— можно не просто прокрасить брови и растушевать цвет, но и дорисовать волоски. У них удобная точилка-колпачок — следите за тем, чтобы грифель всегда был острым.

Цена: 3 000 руб.

Гели для бровей Brow Colorfix High Definition

Три оттенка гелей для бровей — это не так много, но на самом деле достаточно, клиентам я всегда подбираю один из них. Мой любимый — самый светлый, подходит блондинкам. Финиш матовый, но блеск можно добавить воском.

Цена: 2 500 руб.

Профессиональный карандаш Propencil High Definition

Его нужно затачивать специальной ленточкой — для максимальной остроты грифеля. Удобно при дорисовке: если у вас брови с пробелами, этим карандашом их можно заполнить, сохранив натуральный вид, — никто и не заметит, что волоски ненастоящие.

Цена: 3 000 руб.

Аргановый воск High Definition

Я люблю, когда брови не матовые, а чуть блестят. Идеальное средство для такого эффекта — воск. Не просто фиксирует и придает блеск, но еще и укрепляет волоски, потому что в составе — ценное аргановое масло.

Цена: 2 000 руб.

Палетка теней High Definition

В палитре 4 оттенка теней (они, кстати, подходят для век — то есть вы можете выбрать один цвет для бровей, а остальными красить глаза) и тот самый воск, о котором я сказала выше. Как использовать: берем ершик, наносим на него воск, смешиваем с тенями, «причесываем» брови — готово!

Цена: 4 300 руб.

Тени Eye & Brow Maestro Giorgio Armani

Не могу не отметить эти кремовые тени — абсолютный мастхэв. Хороши как для бровей, так и для век. Мне удалось найти лучший оттенок — 05 Auburn. Красивый, а главное — универсальный. Подойдет всем, кроме тех, у кого брови очень темные.

Цена: около 3 000 руб.

Карандаш Perfect Brow Pencil, Anastasia Beverly Hills

У двустороннего карандаша мягкий грифель — удобно рисовать тонкие линии. Люблю за то, что не бликует в кадре. Вторая часть — спиралевидный карандаш, которым можно уложить брови.

Цена: 2 300 руб.

Карандаш для бровей Shaping Eyebrow Pencil, Dolce&Gabbana

Треугольный — обеспечивает точное и легкое нанесение. Карандаш не нужно затачивать, выдвигается механически. Водостойкая формула — держится до 12 часов.

Цена: 4 199 руб.

Тушь для бровей Brow Drama, Maybelline

Эту тушь, кажется, попробовала и полюбила каждая девушка, когда-либо укладывавшая брови. Эффективное и недорогое средство — оттеночный гель со смешной кисточкой-шариком. Удобно прокрашивать основание брови.

Густоту не создаст (для этих целей лучше использовать фибровый гель или сначала воспользоваться карандашом), но фиксирует волоски на целый день, слегка их прокрашивая. Гель существует в трех оттенках, и все они удачные — без лишней рыжины и не слишком яркие.

Цена: 405 руб.

Гель для увеличения объема бровей Gimme Brow, Benefit

Самая игривая марка в прошлом году обновила свою коллекцию средств для бровей, которая теперь стала просто исполинской (и вся оформлена, как волшебные палочки каких-то сказочных принцесс). Несмотря на интересные новинки, моим личным фаворитом в коллекции остался фибровый гель Gimme Brow, который существует в марке уже давно и только поменял упаковку. Это идеальное средство для быстрого макияжа — короткой щеточкой легко нанести гель без ошибок, а за счет фибр брови кажутся более полными и аккуратными. А при желании гелем можно начесать пресловутые «брови, как у волка».

Цена: 2 000 руб.

Гель для бровей Brow Beater, High Definition

Дорогой британский бренд занимается только средствами для бровей, причем главным для марки считается сервис — окрашивание и придание формы в корнере или салоне — а продукты подбираются клиентам индивидуально после посещения. Но с этой штукой промахнуться трудно: Brow Beater — прозрачный, пластичный на ощупь гель, который обещает не только фиксировать брови, но и ухаживать за ними. У геля интересная щеточка — на одной стороне зубчики длинные, видимо, чтобы прочесывать густые брови, на другой короткие.

Цена: 2 600 руб.

Тушь для бровей Wonder Drawing, Holika Holika

В большой серии для бровей Wonder Drawing, одной из самых популярных у корейской марки, есть примерно все — тонкие и толстые карандаши, оттеночные гели, хайлайтер для подбровной зоны и даже кушоны для бровей (!) Но и классика Holika Holika, как всегда, удается отлично — этот гель с суперкороткой щеточкой фиксирует не только собственно волоски, но и делает более устойчивым любой макияж бровей, будь то пудра, тени или карандаш.

Цена: около 600 руб.

Тушь для бровей Brow Set, M. A. C Средства для бровей — не самые известные в ассортименте МАС, но когда у марки столько крутых продуктов, немудрено и потеряться. Вот этот гель для бровей — очень простой, но для меня он стал одним из первых продуктов такого рода, и, закономерно, одним из лучших. Просто прозрачный гель, который просто делает свою работу — фиксирует, не придавая неудобств. И он действительно водостойкий, как и обещает — проверено дождями, снегом и всеми катаклизмами столичного климата. Помимо прозрачной версии, есть три оттеночных.

Цена: 1 300 руб.

Гель для бровей Kit Precise Brow + Brow Fixing, Wycon

Этот гель — часть набора, куда входит цветная пудра (самое модное средство для бровей в этом году, наносится аппликатором-палочкой) и полупрозрачное средство для фиксации. Гель фиксирует на совесть — даже зачесанные вверх волоски держатся до вечера, при этом не оставляя ощущения, что на бровях клей. Самое классное в геле — это мелкие золотистые блестки, правда, на волосках они почти не видны. Но зато знаешь, что они там есть, и уже как-то приятнее ходить по улицам.

Цена: около 1 000 руб.

Палетка Brow Box, оттенок Brown Sugar, Urban Decay

В прошлом году марка переделала свою линию для бровей — палетки Brow Box теперь выходят в другом дизайне и с аж двумя втроенными зеркальцами. Помимо двух оттенков теней и воска, в комплект входят инструменты (кисточка, щеточка и мини-щипцы хорошего качества). Палетка представлена в шести оттенках — у нас самый универсальный Brown Sugar.

Цена: 2 600 руб.

Палетка La Palette Sourcils, оттенок Naturel, и гель Le Gel Sourcils, оттенок Brun, Chanel

Chanel перезапустили свои средства для бровей, расширив их линейку — теперь есть и тени, и карандаши, и гели. У нас универсальная палетка Naturel и темный гель для укладки бровей, который, несмотря на оттенок, не смотрится чужеродным даже на русых бровях. Темные же брови он укладывает и вовсе идеально, слегка подчеркивая цвет волосков.

Цена за гель: 1 908 руб.

Цена за палетку: 2 499 руб.

Карандаши Brow Tech Matt Pencil, оттенок Dark Brown, и Brow Tech Gloss Stick, оттенок Dark Brown, Smashbox

У Smashbox необычная концепция их новых карандашей для бровей — марка предлагает использовать сначала матовый для заполнения пустот в бровях, а потом блестящий ему в тон, чтобы закрепить макияж и придать бровям приятный глянец. Их можно использовать и по отдельности, но в тандеме карандаши действительно работают отлично — брови выглядят аккуратно, а держится макияж сколько угодно.

Цена за карандаш: около 1 600 руб.

Палетка Brow Kit, оттенок Grey/Mink, и гель Waterproof Brow Shaper, оттенок Clear, Bobbi Brown

Красивая палетка с сероватыми оттенками, которых так не хватает в индустрии — очень часто средства для бровей оказываются рыжеватыми. Помимо удачной кисти (это честная мини-версия оригинальной кисти для бровей), в палетку входит хороший пинцет. Отдельно мы попробовали водостойкий гель для укладки бровей — он хорошо фиксирует волоски, не склеивая их.

Цена за палетку: 4 400 руб.

Цена за гель: 1 990 руб.

Карандаш Retractable Brow Pencil, оттенок Rich Chestnut, и пудра Brow Thickener, оттенок Brunette, Sephora

Карандаш Sephora — вполне классический, с плотным восковым грифелем и щеточкой на конце, а вот пудра необычная: она слегка утолщает и прокрашивает волоски, превращая даже самые скромные брови во впечатляющие. С ней легко переборщить и сделать себе брови в стиле советских лидеров, но при разумном использовании — очень классная штука.

Цена: по запросу

Двусторонний карандаш Brow Duo, Powder & Liner, оттенок Hot Cocoa, Artdeco

Толстенький карандаш, в одном конце которого спрятан грифель, а в другом — щеточка и тени: Artdeco делает похожие для глаз, и это страшно удобно, особенно в поездках. Тени здесь набираются на тонкий встроенный спонж, никакой возни с кисточками не нужно, а контур получается очень естественным.

Цена: по запросу

Карандаш Brow Arcade Crayon Sourcils, оттенок 04, и палетка Brow Arcade Brow Powder Duo, оттенок 02, Vivienne Sabo

Как и многие другие, марка недавно обновила свою линейку для бровей. Теперь их карандаш стал автоматическим, с тонким и хорошо пигментированным грифелем, а к ассортименту добавились палетки для бровей с двумя аккуратно подобранными оттенками и кисточкой в комплекте.

Цена за карандаш: около 300 руб.

Цена за палетку: около 400 руб.

Гель Sexy Eyebrow Mascara, оттенок Taupe, Romanovamakeup

Еще одна новинка работы Ольги Романовой — теперь тушь для бровей. Выходит в двух оттенках — светлом Blonde и рыжеватом Taupe. Этот цветной гель оказался достаточно ярким, чтобы обойтись без карандаша, и хорошо фиксирующим волоски — классная штука, когда торопишься и не можешь подолгу вырисовывать бровь.

Цена: около 1 000 руб.

Набор Brow Defining Kit, Ardell

Целый набор: палетка на четыре оттенка теней (три для бровей + светлый блестящий хайлайтер), двусторонняя кисточка-расчесочка и восковой карандаш для укладки со встроенной — гениальной — точилкой. Палетка позволяет бесконечно экспериментировать и смешать собственный идеальный оттенок, единственный ее недостаток — достаточно крупные размеры: не очень удобно в путешествиях.

Цена: около 1 300 руб.

Гель Brow Precise, оттенок Deep Brown, Maybelline

Бренд первым в масс-маркете сделал ставку на брови — и выиграл. Последнее пополнение немаленькой линейки для бровей — фибровая тушь Brow Precise: в отличие от бестселлера Brow Drama, она не только прокрашивает и фиксирует волоски, но и придает им дополнительный объем и «прорисовывает» бровь, так что можно легко обойтись без карандаша.

Цена: около 500 руб.

Карандаш Brow Sculptor, оттенок Espresso, Tom Ford

Бестселлер марки стал таковым из-за удачной формы и оттенков: Форд одним из первых в большом люксе стал делать тонкие плоские грифели, которыми так удобно дорисовывать волоски, и добавил в оттенок холодный подтон. В результате Espresso остается одним из самых популярных карандашей среди брюнеток.

Цена: около 3 000 руб.

Палетка Art of Seduction, оттенок Dark, Wycon

Лапидарная палетка Wycon включает в себя воск и тени: марка рекомендует сначала воспользоваться воском, чтобы прорисовать и зафиксировать форму, а потом уже добавлять тени (на самом деле, можно делать в любом удобном порядке). Воск здесь примечателен тем, что, во-первых, он цветной (так что беспроблемные брови могут обойтись им одним), а во-вторых, отлично фиксирует волоски с первого раза — не нужно многократно шарашить щеточкой туда-сюда.

Цена: по запросу

Карандаш Pro Sculpting Brow 3-in-1 Brow Sculpting Pen, оттенок 40, и палетка Pro Sculpting Brow Palette, оттенок 1, Make Up For Ever

У хитрого карандаша Make Up For Ever не только удобный тонкий грифель и расчесочка в комплекте, но и спрятанный в подбрюшье хайлайтер в спонже — достаточно повернуть корпус карандаша по центру, чтобы его обнаружить. Помимо него, мы опробовали палетку: в ней три оттенка теней (можно сделать красивый переход или смешать свой идеальный цвет), а также воск и опять-таки хайлайтер.

Цена за карандаш: 1 900 руб.

Цена за палетку: 2 550 руб.

Водостойкий фиксатор для ресниц и бровей Double Fix Mascara, Clarins

Фиксатор Clarins Double Fix Mascara подходит не только для бровей, но также и для ресниц. При этом он не только сохраняет волоски в нужном положении, но и покрывает их водоотталкивающей пленочкой. Поэтому становится идеальным спутником в путешествиях к морю или заплывах в бассейне. Фиксацию дает жесткую и долговечную, поэтому о форме бровей можно будет забыть на весь день.

Цена: около 1 800 руб.

Фиксирубщий гель для бровей Mister Brow Groom, Givenchy

Givenchy Mister Brow Groom — безупречный представитель гелей для бровей из сегмента люкс-косметики, прекрасный абсолютно во всем. Начиная с минималистичного дизайна в холодных металлических оттенках, продолжая удачной консистенцией и удобной щеточкой, на которую набирается нужное количество средства, и завершая фиксацией средней интенсивности без белого налета.

Цена: около 2 000 руб.

Гель для бровей Fix and Care Lash & Brow Gel Pro-Vitamin B5, Art Visage

В бюджетном сегменте лучшим гелем для бровей по праву считается Art-Visage Fix and Care Lash & Brow Gel Pro-Vitamin B5. Меньше, чем за 100 руб., вы получите идеальное средство, которое качественно фиксирует волоски, оставляя их «живыми». Также хочется отметить высокую экономичность, благодаря которой его хватит на продолжительное время. А еще в его составе провитамин Б5, который обещает ухаживать за волосками и кожей, стимулируя рост волос.

Цена: около 200 руб.

Гель для бровей ID, Л'Этуаль Selection

Гели для бровей Л'Этуаль Selection ID я просто обожаю за оттенки — это самые красивые холодные цвета для бровей, которые я встречала. Причем самое удивительное то, что лично мне подходят все три варианта, которые я подбираю в зависимости от макияжа. Поэтому, если вы вечно в поисках другого, отличного от имеющихся у вас в плане цвета (особенно если все вам кажутся рыжими и красными), то обратите внимание на эти гели.

Цена: 674 руб.

Тушь для бровей Brow Precise Fiber Filler Brow Mascara, Maybelline

Если на макияж бровей остается всего минута или того меньше, то в такие моменты рука всегда тянется к Maybelline Brow Precise Fiber Filler Brow Mascara. На первый взгляд, это уже привычный гель с микрофибрами, который есть почти у всех марок, но его отличает уникальная щеточка в форме колоса, с одной стороны которого короткие и жесткие силиконовые щетинки, легко справляющиеся с волосками. С ним можно оформить брови всего за пару взмахов!

Цена: около 500 руб.

Гель для фиксации бровей Brow Tamer Flexible Hold Brow Gel, Urban Decay

Поначалу гель для бровей Urban Decay Brow Tamer Flexible Hold Brow Gel покорил меня своим дизайном — компактный, стильный, в фирменном фиолетовом оттенке марки. Но буквально после первого же использования прониклась его свойствами — удлиненная щеточка с небольшим диаметром ловко управляется с волосками бровей, придавая им нужную форму и фиксируя их. В ассортименте есть пять оттенков, включая прозрачный и очень удачный холодный Taupe.

Цена: 1 600 руб.

Карандаш для бровей Eyebrow Mascara Cendre, Yves Rocher

В бьюти-кругах уже много лет популярен карандаш для бровей Yves Rocher в оттенке Cendre — это редкий пепельный цвет с зеленым подтоном, да еще и в бюджетном сегменте. И вот недавно марка решила выпустить тушь для бровей в цвет карандашу Yves Rocher Eyebrow Mascara Cendre! Она оттеняет брови, мягко фиксирует их и прекрасно дополняет знаменитый карандаш — ликуйте, фанаты (в том числе и я).

Цена: около 600 руб.

Тушь для бровей Brow Artist Sculpt, L'Oreal Paris

Еще один гель с интересной формой щеточки — L'Oreal Paris Brow Artist Sculpt. Поначалу я отнеслась к нему скептически, но после нескольких применений приноровилась к необычной форме и оценила всю его прелесть. Его фишка в том, что на конце щеточка имеет мягкий аппликатор, которым можно заполнить брови, как если бы вы использовали помаду для бровей, а после закрепить полученный результат другим участком щеточки. Получается, что это средство 2 в 1!

Цена: около 500 руб.

Карандаш для бровей Brow Beater Microfine Brow Pencil and Brush, Urban Decay

В категории карандашей у меня есть два любимца — это сверхчеткий Urban Decay Brow Beater Microfine Brow Pencil and Brush, которым можно как аккуратно заштриховать все пространство брови, так и нарисовать отдельные волоски, — супертонкий грифель это позволяет! У карандаша твердая восковая текстура, поэтому невозможно нанести слишком много пигмента. Кроме того, брови будут не только нарисованы, но и немного зафиксированы. Отдельно хочу обратить внимание на оттенок Taupe, в котором я нашла свой самый идеальный цвет! Может, и вы такой ищите?

Цена: 1 600 руб.

Помада для бровей Paradise Pomade Extatic, L’Oréal

Помада для бровей из нашумевшей коллекции Paradise от L’Oréal сразу привлекает своей упаковкой — тюбик из розового золота напоминает перевернутую восточную вазу или лампу, в которой живет джинн. На самом деле в ней живет идеальное средство для оформления бровей и удобная кисточка.

Новинку попробовала редактор BeautyHack Дарья Сизова : «У средства очень необычная текстура — оно не похоже на обычную помаду для бровей или гель. Консистенция очень пластичная (чем-то похожая на желе) и мягкая, поэтому прорисовывать отдельные волоски очень удобно. У меня достаточно густые брови, все, что мне нужно — это усилить цвет и зафиксировать волоски. Оттенок „Теплый блонд“ мне подошел идеально, и тут девушки со светлыми волосами меня поймут — найти подходящее средство бывает очень сложно. Бонус — помада прекрасно справляется и с фиксацией, можно не наносить дополнительно гель для бровей. Универсальные средства всегда занимают почетное место в моей косметичке — обязательно возьму помаду с собой в новогоднее путешествие».

Цена: 740 руб.

Набор Brow Bible Beauty Box, Nikonorova

Татьяна Никонорова — основательница брендов Viplash и Nikonorova Profi Collection, Lash&Brow стилист и владелица Nikonorova Hall. Этих регалий достаточно, чтобы понять — Татьяна знает, как сделать из тоненьких бровей-ниточек густые соболиные брови Кары Делевинь . Поэтому средствам из ее бьюти-бокса доверяешь сразу и безоговорочно.

В коробку вошел целый набор юного brow-мастера — масло для роста бровей, фиксирующий гель, кисть для макияжа, пинцет с бензиновыми разводами от Viplash, помада для бровей Ardell, карандаш Avant Scene, знаменитая хна Brow Henna, увлажняющая эмульсия от российского бренда Irushka и еще много всего полезного.

Один только внушающий список содержимого дает понять, почему набор без лишней скромности назвали «Библией». А если вы хотите узнать, как все это применить, ищите советы от Татьяны Никоноровой здесь.

Цена: 1 490 руб.

Сыворотка-уход для ресниц и бровей Optim-Eyes Lashes & Brows, Filorga

Создавая сыворотку для ресниц и бровей французский бренд Filorga вдохновлялся, конечно же, естественной красотой парижанок — их выразительными глазами, пушистыми ресницами и ухоженными густыми бровями. Теперь такого может добиться любая девушка — и многолетние «притеснения» бровей и превращение их в тонкие ниточки раз и навсегда уйдут в прошлое.

Наносить средство рекомендуется в два этапа: с одной стороны — сыворотка, стимулирующая рост бровей и ресниц, действующая на корни волосков, а с другой — обволакивающий уход с протеинами, который нужно наносить специальной щеточкой. Кстати второй стороне мы нашли и другое применение — в дни, когда не хочется краситься тушью, нанесите уход на предварительно завитые керлером ресницы. Они станут заметно ярче, визуально длиннее и будут зафиксированы в течение всего дня.

Цена: 2 696 руб.

Тушь для бровей Eyebrow Fibers Coloured Mascara, 01 Light Blondes, Kiko Milano

Для макияжа бровей использую два средства — тушь и лайнер. У меня не очень густые брови и не очень темные, поэтому сначала я создаю объем, а потом прокрашиваю их цветом. Тушь использую как раз для объема, расчесываю ей волоски по направлению наверх. Она отлично их фиксирует и даже придает легкий оттенок, очень удачный для блондинок, без рыжины.

Цена: 590 руб.

Праймер для бровей Browvo! Conditioning Primer, Benefit

От природы у меня черные, густые брови, поэтому средства с цветными пигментами мне не подходят. Этот бесцветный гель помогает аккуратно расчесать волоски и уложить их. В составе ухаживающие компоненты — кератин и протеины сои.

Цена: 2 420 руб.

Пудровый лайнер для бровей Brow Thickener, 02 Medium Brown, Sephora

Это тени в кушоне — очень пигментированные и стойкие. Нужно приноровиться, чтобы не переборщить. Я наношу второй оттенок (первый уходит в рыжий) легкими штрихами. На лайнер почти не нажимаю, но если вы хотите четкую бровь — можно быть посмелее!

Цена: 590 руб.

Водостойкий карандаш для бровей Micro Brow Pencil, NYX У меня светлые и не очень густые брови, поэтому мне важно сохранить их естественность. Карандаш NYX люблю за то, что он очень тонкий и автоматический, — не надо точить. Наношу штрихами, имитируя волоски. Щеткой растушевываю линии, чтобы они не были слишком четкими.

Карандаш матовый и водостойкий — даже на жирной коже не начинает блестеть и не размазывается (смывается мицеллярной водой). Среди 8 оттенков легко найти свой!

Цена: 730 руб.

Карандаш для бровей Eye Brow Stylist, Catrice

Люблю карандаши без «эффекта Instagram». У Eye Brow Stylist мягкий и податливый грифель, сразу тает на коже. Подойдет и для тонких, и для широких бровей.

Оттенок 020 (Date With Ash-ton) — находка для блондинок! Не уходит ни в рыжий, ни в русый — чистый светлый пепельный цвет.

Закрепляю прозрачным гелем. Держится стойко, но легко смывается любым средством.

Цена: 175 руб.

Крем-карандаш для бровей Brow Artist Maker, L’OréalParis

Текстура похожа на помаду для бровей в стике — кремовая и довольно жирная. Заполняю им промежутки, потом перехожу к кисточке. Она из плотного ворса, напоминает кабуки, но мягкая и не царапает кожу. Немного растушевываю ею карандаш и, как советует L’Oréal, «взъерошиваю» брови. Получается модный объем в стиле хиппи, как у девушек на фестивале Coachella.

Цена: 610 руб.

Набор для бровей Eyebrow Design Set, Pupa

В плоском глянцевом футляре — воск с легким пигментом, пудра для бровей, пинцет и плоская скошенная кисть. Набор миниатюрный, но удобный — часто ношу с собой.

Воск может показаться темным, но на самом деле он полупрозрачный, на коже оттенок почти не дает. Приглаживает волоски, но фиксирует не сильно (если нужна «архитектура», сверху использую гель).

Цена: 700 руб.

Помада для бровей Brow Drama Pomade, Maybelline

Если тонко прорисованные брови вам не нужны, используйте помаду. Представлена в трех оттенках — бежевом, коричневом и шоколадном. Кремовая текстура сразу рисует широкие брови — без резких углов и четких границ. Нажимаю несильно — помада хорошо растушевывается.

Подойдет для уже широких бровей — заполнит незначительные пробелы и слегка зафиксирует волоски.

Цена: 480 руб.

Гель для бровей Art-Visage

Бюджетный гель Art-Visage есть в косметичке Елены Крыгиной , Тимы Лео и многих других визажистов. Щеточка туши аккуратно прочесывает брови, а гель фиксирует волоски без белых следов — это редкость даже для дорогих средств.

Цена: 95 руб.