Кендалл Дженнер показала аппетитную пятую точку в леопардовом бикини

Кендалл Дженнер опубликовала снимки, на которых позирует в леопардовом бикини, лежа на траве. Ракурсы она, надо отметить, выбрала эффектные.

За несколько часов публикация набрала более двух миллионов лайков. «Милая попка», «Персик», «Красивая трава», «Класс», «Такая горячая девочка», «Нееет, только не говори, что вставила импланты. Та моя любимая из сестер, потому что самая натуральная», «Да ничего она не вставляла», «Отличная задница, Кендалл», — комментируют фолловеры.

А вот старшая сестра Кендалл недавно снялась в куда более горячей и провокационной фотосессии. Кортни Кардашьян появилась на страницах журнала V Magazine в латексе и коже на обнаженном теле и продемонстрировала идеальную фигуру. Правда, благодаря фотошопу на большинстве фотографий Кортни можно узнать с трудом.

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Фото:Instagram