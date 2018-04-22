Равшана Куркова опубликовала 10 неизвестных фактов о себе

Равшана рассказала, что у нее нет страницы «Вконтакте», все зарегистрированные аккаунты — клоны, которым не стоит писать ее поклонникам. Несмотря на то, что девушка является активным пользователем Инстаграма, она никогда не проводила прямые эфиры, но собирается попробовать в ближайшее время. Куркова боится высоты, старается бороться с этим страхом, но ей ничего не помогает.

Актриса в обычной жизни не пользуется косметикой, не обращает внимание на прическу и предпочитает удобную одежду, наряжается Куркова только для мероприятий. Девушка считает, что самая вкусная еда — это пломбир и арбуз. Равшана не любит эксперименты с волосами, а последнюю короткую стрижку сделала во втором классе. Актриса признается, что больше всего в мире скучает по своей бабушке.

Актриса призналась, что ее первый вопрос при встрече с незнакомцем — «Что вы читаете». Девушка уверена, что такая информация может многое рассказать о характере человека. Напоследок Куркова заметила, что она просто обожает воду, хотя плавает не слишком хорошо.