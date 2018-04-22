10 крутых бьюти-средств из Японии, от которых ты не сможешь отказаться

Популярность японской косметики легко объяснить: она очень качественная, как, в общем, и все, что производится в стране восходящего солнца. Не веришь? Посмотри на внешний вид японских женщин: идеальная кожа, всегда ровный цвет лица, блестящие густые волосы, белоснежные зубы…

Мы внимательно изучили бьюти-арсенал японских девушек и составили свою «горячую десятку» продуктов, которые стоит взять на вооружение. Бессиликоновые шампуни

Казалось бы, в чем отличие бессиликоновых шампуней от обычных? Японцы давно определили, что силикон хоть и делает волосы визуально более гладкими, но при этом забивает кожу головы и корни волос, не давая проникать полезным компонентам. Японские шампуни давно отошли от состава с силиконом — он заменяется другими компонентами (натуральными маслами, цветочным медом и так далее), которые не только придают гладкость и блеск волосам, но и оздоравливают их. Поэтому обязательно обрати внимание на японские шампуни — они могут стать верными помощниками на пути к роскошной шевелюре. Носочки для педикюра

Почему носочки для педикюра стали такими популярными? Во‑первых, потому что они гарантируют отличный результат. После их применения твои стопы действительно станут мягкими и гладкими, как у младенца, а эффект продлится до 60 дней. Во‑вторых, носочки просты в применении — надела их на 1−2 часа, а обо всем остальном позаботятся японские технологии. В-третьих, процедура обеспечивает не только эстетический эффект, но и ухаживающий — в состав японских носочков обычно входят экстракты растений и гиалуроновая кислота. Кремы с непривычными компонентами

В Японии не боятся экспериментировать с составами, находя все новые и новые компоненты для ухода за кожей лица и тела. Да, некоторые из них пугают, другие вызывают интерес, но все они одинаково хорошо справляются со своими основными задачами. Например, лошадиное масло. Оно укрепляет мышечные стенки, нормализует тонус сосудов, увлажняет и питает кожу, а все потому, что оно легко усваивается. Тканевые маски

Сложно поспорить с тем, что в Японии — особенно в Токио — просто бешеный ритм жизни. Современной японской девушке сложно совместить работу, домашнее хозяйство и уход за собой. Впрочем, жительницам крупных городов России тоже знакомо это чувство. Предприимчивые японцы нашли идеальный способ ухода за кожей, который к тому же не отнимает много времени. Знакомься, тканевые маски — настоящий бестселлер Японии. Благодаря удобной форме и концентрированному составу, тканевые маски — must have косметички каждой японки. А для тех, кто не может позволить себе спокойно полежать 5−10 минут с маской на лице, придумали поддерживающие устройства, которые нужно надеть, зацепив за уши. Таким образом маска не упадет с лица, а ты можешь спокойно заниматься домашними делами, параллельно ухаживая за своей кожей. Зубные щетки с алмазной щетиной

Крепкие, здоровые и ослепительно белые зубы — еще одна визитная карточка японских женщин. Не так давно на японском рынке появились щетки с щетиной алмазной формы, которая обеспечивает более глубокое проникновение между зубами. Ультратонкая щетина с содержанием керамики эффективно справляется с зубным налетом, не травмируя при этом эмаль и десны, так что эти щетки станут отличным решением для тех, кто страдает от повышенной чувствительности зубов. Пенка для умывания с помповым механизмом

Очищение — один из важнейших этапов в уходе за кожей для каждой японки. Поэтому к подбору средств для умывания (особенно пенок) японские девушки относятся очень внимательно. Пенка с помповым механизмом-дозатором обеспечивает густую обильную пену, которую не нужно взбивать руками. А микропузырьки делают легкий массаж и прекрасно отшелушивают омертвевшие клетки кожи. Сеточка для взбивания пены

Как говорилось выше, обильная мелкозернистая пена способна гораздо лучше очистить кожу и при этом не нанести ей никакого вреда. Встречай еще одно гениальное изобретение из Японии — сеточка для взбивания пены. Она не только превратит твой любимый гель или молочко в густую пену, но и поможет сэкономить, ведь теперь для умывания будет достаточно всего одной капли средства. Спонж для умывания Конняку

Спонж Конняку — это универсальный косметический бьюти-гаджет, который прекрасно подойдет как для снятия макияжа, так и для самостоятельного очищения кожи без использования дополнительных средств. Производители спонжей добавляют в них различные полезные компоненты, что позволит тебе подобрать Конняку под свой тип кожи и увеличить эффективность от его применения. Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой

Что делать, если после использования тональных средств кожа сильно сохнет, а любимый крем не дает нужного увлажнения? Тебе поможет концентрированная сыворотка с высоким процентным содержанием гиалуроновой кислоты. У японок есть один действенный «лайфхак» по ее применению: если в равной степени смешать сыворотку и тональное средство, то кожа будет увлажненной в течение всего дня, а само средство будет гораздо лучше «лежать» на лице. Гидрофильное масло

Гидрофильное масло — еще один любимый продукт японских девушек. Оно не только бережно смывает макияж, но и полностью растворяет косметику. Кстати, именно гидрофильное масло идеально подходит для того, чтобы смывать bb— и cc-кремы. В отличие от других очищающих средств, наносить его надо на сухую кожу, а затем уже смывать водой, при контакте с которой масло превращается в эмульсию и легко уходит. Кроме того, в составе гидрофильных масел часто содержатся увлажняющие компоненты, так что, удаляя макияж, ты обеспечиваешь коже дополнительный уход. Благодарим за помощь в подготовке материала Анастасию Мочалину, эксперта по Японии, представителя компании Japonica