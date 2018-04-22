Поклонники обсуждают «помолодевшую» Ларису Долину

В этом году Ларисе Долиной исполнится 63 года, однако, артистка молодеет практически на глазах. В Сети появились фотографии, сделанные на недавних съемках нового выпуска «Сегодня вечером». Поклонники уверены, что на этих кадрах Долина выглядит на 20 лет моложе своего истинного возраста.

«Это когда выглядишь моложе чем 15 лет назад», «Что она сделала? На себя не похожа, но очень красиво!», «Отлично выглядит, помолодела», «Макияж космический!», «Какая разница, что она сделала, выглядит фантастически», «Как куколка! Морщин нет, овал лица четкий! Замечательно выглядит», «Лицо немного „перетянуто“, но выглядит вполне естественно», — пишут пользователи Сети.

Некоторые спорят, что же так «омолодило» артистку — косметологические вмешательства или искусно выполненный макияж. А вы как думаете?

Фото: instagram