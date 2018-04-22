«Да вы красивая женщина»: Екатерина Варнава предстала в образе деловой леди

Звезда шоу «Comedy Woman» юмористка Екатерина Варнава запомнилась зрителям своей богатой мимикой, да и вне телевидения девушка зачастую кривляется на фотографиях, смеша своих поклонников. Однако на днях Екатерина показала другую себя, представ в образе роковой красавицы.

Екатерина Варнава, будучи веселой девушкой, с необыкновенным чувством юмора относится к собственному внешнему виду. Для нее совершенно естественно обнародовать далеко не самый удачный снимок и вместе со всеми посмеяться над невесть откуда взявшейся лысиной на голове. А потому, привычные к такому шутливому стилю, поклонники уже и подзабыли, что Екатерина — красивая девушка с очень яркой внешностью.

На днях участница «Comedy Woman» изумила своих подписчиков снимком, на котором не кривлялась, и не высмеивала себя, а напротив, запечатлела свою женственность и красоту. Легкий макияж глаз, укладка и алая помада сделали свое дело, и на глазах у изумленной публики Варнава преобразилась, став той самой женщиной, способной укладывать мужчин штабелями.

Впечатленные новым обликом своего кумира, восхищенные подписчики расхвалили новый образ Екатерины, смущенно признавшись, что едва узнали ее в этой роковой красавице. «Да вы красивая женщина! Не узнала, честно говоря» «А где здесь Катя?» «Ого, вы так изменились. Такая красотка» «Дорогая Екатерина, вам так идет этот образ! Вы буквально преобразились» «Сногсшибательная красота» «Катюша, с красной помадой тебе очень классно»

Новый образ, к слову, разительно отличается от недавнего изображения, на котором Варнава, по мнению почитателей, совершенно потеряла свою женственность. Артистка продемонстрировала свой вид сверху и публика сети едва смогла оторвать взгляд от груди Екатерины, при этом смутили подписчиков не пышные формы, а напротив, полное отсутствие бюста. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!