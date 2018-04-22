Похвалившегося красивым лицом Максима Галкина раскритиковали за «пельменистые» губы

Максим Галкин обуликовал в Instagram снимок, на котором стоит на сцене в костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке.

— подписал он кадр.

Комментарии под фото получились неоднозначные, к примеру, некоторым не понравились «пельменистые» губы ведущего, которому явно не хватает славы секс-символа страны и главных ролей в кино: «Уши вот-не очень! Губы пельменистые», «Нос в одну сторону, губы в другую, красота редка», «Красавец!Только нижняя губа в право тянет», «Только интеллект делает человека красивым. С вашими же внешными данными и без мозгов и нет Галкина)))», «Красота, понятие субъективное. Максим, не обращайте внимание на злобу. Просто некоторые не умеют завидовать молча», «Я, в общем-то, мимо проходила, но могу сказать, что костюм идет», «Алла Борисовна говорила, что её сейчас возбуждает не красота, а УМ!Как я её понимаю!С годами хочется, чтобы рядом был умный и понимающий мужчина!И БОГ ПОСЛАЛ ЕЙ ЕГО!Я РАДА ЗА НЕЁ!».

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Фото:Instagram