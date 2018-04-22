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«Какой же тогда вечерний?»: Мария Погребняк показала свой вариант дневного макияжа
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«Какой же тогда вечерний?»: Мария Погребняк показала свой вариант дневного макияжа 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Мария Погребняк, большой специалист по внешнему облику и макияжу, показала поклонникам, что считает дневным вариантом. Как оказалось, яркая помада и стрелки — обязательные атрибуты, чем Мария удивила поклонников, привыкших, что дневной макияж должен быть неброским.
Большинство жен российских футболистов не отличаются любовью к натуральному облику — они предпочитают туфли на головокружительных шпильках, наращивание волос, ресниц и ногтей, а также, конечно, крайне яркий макияж. Мария Погребняк показала, что для нее является дневным образом. Оказалось, что в дневном образе, выполненном самостоятельно, Мария не слишком отступает от канонов вечернего макияжа. Девушка выбрала яркий оттенок помады для губ, сделала стрелки, подвела нижнее веко, а также добавила тени и румяна. Нельзя не отметить, что выглядит Мария отлично, но вот дневным такой образ никак не назовешь.
Поклонники Марии наверняка пришли бы в восторг от макияжа, если бы сама женщина не уточнила, что это — дневной, а потому вместо похвалы на нее посыпалось удивление, ведь сложно представить, чтобы обычная женщина отправилась в таком виде на работу в офис: «Я бы как вечерний использовала» «Стрелки по-моему слишком толстые» «Ничего себе дневной, по мне так это очень даже вечерний» «Макияж хороший, но совсем не дневной» «Слишком яркий макияж для дневного. Такой только на мероприятии хорош. Днём побольше естественности» «Если это на день, то какой тогда вечерний?» Впрочем, надо отметить, что Погребняк из тех женщин, которым всегда нужно быть на высоте, ведь она постоянно находится под прицелом камер, если не чужих, то своей — женщина активно ведет свой микроблог, ежедневно публикуя фотографии, а тысячи не только поклонников, но и ненавистников, подмечают каждый нюанс на фото, используя малейшую возможность покритиковать.
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