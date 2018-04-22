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«Это уже другой уровень»: визажист рисует на губах удивительные миниатюры
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«Это уже другой уровень»: визажист рисует на губах удивительные миниатюры 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Австралийский визажист Джазмейн Даниэль, проживающая в Лос-Анджелесе, прославилась в сети благодаря удивительным рисункам на губах. С потрясающей точностью она воссоздает портреты знаменитостей или героев фильмов на ограниченном пространстве.
На каждую свою работу девушка тратит по несколько часов и результатами делится с поклонниками в социальной сети Инстаграм, где за ее творчеством следит 1,2 миллиона поклонников. Они не устают восхищаться мастерством австралийки, каждый раз сопровождая ее работы сотнями комментариев.
Одно из последних творений Джезмейн — портрет певицы Бейонсе. На своих губах девушка повторила образ певицы, в котором та выступала на знаменитом музыкальном фестивале «Коачелла». На работу по созданию миниатюры визажист потратила шесть с половиной часов. Получилось очень похоже на оригинал, не правда ли?
«Просто безумие, какая же ты талантливая!» «Ты просто квинтэссенция таланта» «Сначала я подумала, что рисунки просто прифотошоплены» «Меня вообще не интересует макияж, но это просто другой уровень — ты превращаешь свои губы в искусство» «Твои работы всегда могут удивить»
Предлагаем вам познакомиться с некоторыми работами безусловно талантливой девушки и представить, насколько это кропотливый труд. Недаром своим творчеством Джезмейн снискала популярность у такого количества пользователей сети, которым очень нравятся ее работы.
Одна из работ австралийки — сценка из знаменитой в 90-е годы прошлого века компьютерной игры «Супер Марио».
А например, на создание этой сценки из мультсериала «Ох уж эти детки» у визажиста ушло семь с половиной часов.
А мастер по маникюру из Британии Сара Кларк с помощью акриловых красок и тонкой кисточки наносит на ногти своих беременных клиенток результаты УЗИ и у нее нет отбоя от желающих обрести такой маникюр.
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