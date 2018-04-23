Трансформеры: правда и мифы о пластических операциях членов семейства Кардашьян 

Ким Кардашьян Главная звезда семейства Кардашьян — это, конечно, Ким. Ей-то и приписывают больше всего пластических операций. СМИ писали об увеличении груди и ягодиц, ринопластике, филлерах, удалении комков Биша и ребер (!) ради тонкой талии. Свой гордый армянский нос Ким явно сделала более изящный, губы — более пухлыми, а скулы — более выразительными, в ягодицы вставила импланты. Все это она отрицает. Кардашьян уверяет, что просто умеет правильно и эффектно использовать макияж и регулярно занимается фитнесом (поверим на слово?). Что касается груди, то она не раз показывала, как поддерживает свою естественную, по ее словам, большую, но не идеально упругую грудь с помощью скотча — что ж возможно. А вот операцию по удалению ребер мы считаем мифом. Во-первых, не такая уж и осиная у Ким талия на фотографиях папарации и видео, в которых не скрыть лишнее с помощью фотошопа. Во-вторых, у всех женщин семейства Кардашьян талия довольно тонкая, и бедра женственные. Хлое Кардашьян Хлое Кардашьян уверяет, что после тяжелого развода с мужем-изменщиком, взялась за себя, похудела с помощью регулярных тренировок, диеты и круто изменила имидж. Все так, но обошлось ли без пластического хирурга? Все-таки широкий нос и массивный подбородок в спортзале не исправишь, правда? Кроме того, после потери веса грудь и ягодицы Хлое стали намного более пышными и при этом упругими. Просто чудеса какие-то! Кортни Кардашьян Кортни, в отличие от младших сестер Ким и Хлое, так маниакально не старается сделать свою попу большой, упругой и во всех смыслах выдающейся. Но за последние несколько лет она тоже немного изменилась. Она делала ринопластику, чтобы нос выглядел более изящным, и явно любит «уколы красоты». Кайли Дженнер Кайли Дженнер постоянно обвиняют в том, что она слишком старается быть похожей на Ким Кардашьян. Еще бы! Сложно быть юной и неуверенной в себе девушкой, когда у тебя такая старшая сестра, а люди вокруг не самые адекватные. Началось все с того, что какой-то бессердечный мальчик (да и, наверняка, не красавец) заявил школьнице Кайли, что у нее настолько тонкие губы, что их противно целовать. Услышав такое, Дженнер побежала в клинику и накачала губы. Остальные пластические операции она категорически отрицает. Но, судя по генетике (Кайли родилась от сухопарого олимпийского чемпиона Брюса Дженнера) и ее юношеским фотографиям, увеличением губ в ее случае дело не ограничилось. Такие пышные ягодицы и грудь от упражнений и салатов из капусты не растут. Кендалл Дженнер Кендалл Дженнер является самой естественной из сестер. Она не любит яркий макияж, накладные волосы и не считает, что женщина сексуальна, только если у нее огромные попа и грудь. Впрочем, Кендалл явно увеличивала губы и делала ринопластику, но продолжает это упорно отрицать: «Зачем мне, как модели, переделывать лицо? В этом нет никакого смысла. Иногда мне кажется, что когда люди говорят о таких вещах, то просто хотят меня обидеть. Я даже никогда не пользуюсь карандашом для губ, если только речь не идет о красной помаде. И когда я говорю никогда, я имею в виду никогда». Крис Дженнер Самая честная из семейства Кардашьян, мама всех этих переделанных и не очень красоток, Крис Дженнер никогда не скрывает, как и что она в себе меняет у пластического хирурга. Крис давно увеличила грудь, а недавно заменила импланты, она делала ринопластику, любит ботокс, подтяжки, филлеры. Несколько месяцев назад она решила прооперировать мочки ушей, которые, по ее мнению. растянулись за годы ношения масивных сережек и смотрелись неэстетично. ее дочери сочли это блажью, но посмотрим на них через несколько лет… Кейтлин Дженнер И лидер нашего хит-парада по количеству и качеству пластических операций в семействе Кардашьян… олимпийский чемпион по легкой атлетике Брюс Дженнер, сменивший пол и превратившийся в женщину по имени Кейтлин. Вы же понимаете, что все эти импланты в груди, ринопластика и прочее (через что Брюс тоже прошел) меркнут перед тем, что Дженнер на седьмом десятке решил лишиться мужского достоинства и сменить пол. По словам Кейтлин, родившейся Брюсом, теперь она наконец счастлива. Фото: globallookpress, eastnews, instagram