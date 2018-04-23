Что придумали Елена Крыгина и Smashbox?

Делимся подробностями интересной коллаборации.

Топ-визажист и блогер Елена Крыгина раскрыла свой секрет идеального тона и задала новый бьюти-тренд этого сезона: отказ от тональных средств в пользу иллюминаторов, которые помогут добиться эффекта здоровой и сияющей кожи.

Для этого она создала новый лимитированный набор для лица совместно с брендом Smashbox (кстати, у марки это первый опыт сотрудничества с российским блогером).

В набор вошли самые любимые средства Елены. Специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд протестировала набор и рассказала, удалось ли ей добиться эффекта сияющей кожи.

Суперувлажняющий праймер с эффектом сияния Photo Finish Radiance

Я давно отказалась от тональных кремов. Правильный праймер может заменить тональный крем и создать куда более естественный и красивый тон кожи. Праймер Smashbox именно такой. Светоотражающие частицы в текстуре средства сделали мою кожу сияющей, а тон — ровным.

Палетка для контурирования Contour Kit Палетка состоит из трех универсальных цветов — сбалансированный холодный оттенок для контурирования (особенно подойдет блондинкам), теплый бронзер и матовый светлый хайлайтер.

Скошенная кисть из набора помогает ровно распределить средства на лице и мягко растушевать оттенки, перемешивая их между собой. В совокупности с праймером получается совсем натуральный эффект «второй» кожи.

Цена набора: 3 650 руб.

Текст: Анна Бонд