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Что придумали Елена Крыгина и Smashbox?
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Что придумали Елена Крыгина и Smashbox? 

BeautyHack.ru 4 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Делимся подробностями интересной коллаборации.
Топ-визажист и блогер Елена Крыгина раскрыла свой секрет идеального тона и задала новый бьюти-тренд этого сезона: отказ от тональных средств в пользу иллюминаторов, которые помогут добиться эффекта здоровой и сияющей кожи.
Для этого она создала новый лимитированный набор для лица совместно с брендом Smashbox (кстати, у марки это первый опыт сотрудничества с российским блогером).
В набор вошли самые любимые средства Елены. Специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд протестировала набор и рассказала, удалось ли ей добиться эффекта сияющей кожи.
Суперувлажняющий праймер с эффектом сияния Photo Finish Radiance
Я давно отказалась от тональных кремов. Правильный праймер может заменить тональный крем и создать куда более естественный и красивый тон кожи. Праймер Smashbox именно такой. Светоотражающие частицы в текстуре средства сделали мою кожу сияющей, а тон — ровным.
Палетка для контурирования Contour Kit  Палетка состоит из трех универсальных цветов — сбалансированный холодный оттенок для контурирования (особенно подойдет блондинкам), теплый бронзер и матовый светлый хайлайтер.
Скошенная кисть из набора помогает ровно распределить средства на лице и мягко растушевать оттенки, перемешивая их между собой. В совокупности с праймером получается совсем натуральный эффект «второй» кожи.
Цена набора: 3 650 руб.
Текст: Анна Бонд
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