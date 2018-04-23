Лучшая органическая косметика — 10 средств

Еще десятилетие назад значок organic если и попадался случайно на глаза на купленных за границей бьюти-средствах, большинству из нас ничего не говорил. Сегодня же многие из нас утвердились во мнении, что все химическое признано вредным, а все натуральное — полезным. Продажи органической косметики между тем растут по всему миру — и в нашей стране тоже обрели достаточное количество поклонников и почитателей.

История возникновения органической косметики

На самом деле органическая косметика была таковой долгие тысячелетия до первых химических открытий и способов консервации — использовались натуральные масла и экстракты из целебных трав. Моду же на нее первыми ввели хиппи Северной Америки, провозглашавшие отказ от неестественного. Сейчас значение термина осталось прежним: значок «органическая косметика» можно увидеть лишь на продукции, которая полностью или по большей части состоит из натуральных растительных компонентов.

“Зеленая” косметика, возможно, не совершит слишком явных чудес по омоложению и оздоровлению кожи лица и тела — для ярко выраженного эффекта без химии обойтись сложно. Но ее приятно использовать, она обладает великолепным ароматом, и чаще всего такие средства действительно очень достойного качества.

Важные факты об органической косметике

Такая косметика не проходит тестов на животных — это касается и самого продукта, и любого из отдельных ее компонентов. Исключением является только Китай — в стране действует закон, обязывающий тестировать любую продукцию таким способом.

Из продуктов не растительного происхождения могут быть использованы только продукты пчеловодства и молочная кислота, других веществ и компонентов в настоящей «органике» быть не может и не должно.

Лучшая органическая косметика допускает использование в своем составе только тех средств, которые получены из растений, выращенных и обработанных в экологически чистых зонах.

Практически все органические бренды используют упаковку, которая тоже выполнена из натуральных материалов — поскольку ее проще утилизировать и она не загрязняет окружающей среды в отличие от пластика.

Срок годности большинства средств органической косметики — очень короткий, хранить ее следует в холодильнике и наносить специальными приспособлениями, а не пальцами.

Обладательницам чувствительной кожи или аллергикам нужно всегда делать тест на чувствительность перед решением совершить покупку — некоторые натуральные компоненты могут вызывать довольно сильную реакцию организма.

Revitalising Mask, Dr. Hauschka

Это очень приятная в использовании восстанавливающая маска для лица. Ее можно наносить самостоятельно или в смеси с небольшим количеством увлажняющего крема для ежедневного применения. Великолепно подходит для любой кожи — в том числе жирной и проблемной, обеспечивая заживление, уход и матирование. Идеальна для весеннего межсезонья и авитаминоза, когда коже требуется усиленное питание.

Цена: 2540 рублей

Линейка средств для волос OI, Davines

В линейке — сочетающиеся друг с другом шампунь, кондиционер, масло и молочко для волос. Волосы после недолгого применения продукции ощутимо лучше выглядят — эффект заметен уже после первого использования. Замечательно подходит для всех типов волос — в том числе пересушенных, ослабленных, пористых, кудрявых или осветленных.

Цена: от 1540 рублей за средство

Tulasara Wedding Masque Eye, Aveda

“Маска невесты” с очень красивой историей: в ее основе — традиционная паста из куркумы, которая много веков наносилась на кожу новобрачной перед свадьбой для придания лицу сияния и ровного цвета. Маска действительно усиливает тонус нежной кожи вокруг глаз, ее можно наносить как экспресс-средство и в качестве душистого питательного ночного крема. Темные круги и отеки пропадают практически сразу.

Цена: 4500 рублей

Ежедневный увлажняющий крем-флюид для лица «Акация и белая шелковица», 2211 Cosmetics

Очень легкое, нежное, нежирное и моментально впитывающееся средство. Замечательно увлажняет и питает благодаря шелковым протеинам в составе, помогает сужению пор. Можно использовать в качестве базы под макияж. Натуральные масла заметно улучшают цвет лица, придают сияние и упругость.

Цена: 1900 рублей

Увлажняющий крем для век «Интенсивное увлажнение», Noni Care

Один из бестселлеров марки. При довольно бюджетной цене крем обладает массой достоинств, улучшая микроциркуляцию и вывод шлаков с поверхности кожи на деликатном участке лица. Моментально устраняет следы усталости, покраснение и отеки. Очень легкая структура и восхитительный фруктовый аромат.

Цена: 515 рублей

Cleansing Edition, CLO CLO Skincare

Масло для бережного и глубокого очищения лица. В составе — масла шиповника, лаванды и пачули, так что аромат действительно потрясающе приятный. Быстро и качественно удаляет остатки декоративной косметики, любые виды загрязнений и уменьшает салоотделение, не оставляя жирной пленки на лице после использования. Подходит для массажа кожи лица и шеи.

Цена: примерно 780 рублей

Крем для лица ночной Night Face Cream, Sativa

Этот крем подходит для использования с молодого возраста — он активно убирает ранние признаки старения и увядания, а зрелую кожу великолепно питает и увлажняет. Подходит для всех типов лица. Поддерживает процессы выработки коллагена и эластина клетками кожи, достаточно плотная, но не жирная текстура. В основе — масло карите, орехов макадамии, ягод облепихи, косточек черной смородины и молочная кислота.

Цена: 1443 рубля

Крем SOS Hydra Recharge Cream, Madara Cosmetics

Интенсивно увлажняющий питательный крем: он быстро наполняет кожу естественным сиянием, уменьшая глубину и количество мимических морщинок. Моментально впитывается, не оставляя жирного блеска, и отлично защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды. В составе средства — антиоксиданты и гиалуроновая кислота.

Цена: 2600 рублей

Дезодорант Кристалл Спрей, Tawas Crystal

Гипоаллергенный и полностью безвредный дезодорант на основе квасцов, не содержит синтетических добавок и отдушек. Подходит в любом возрасте, лечит порезы и раздражения после бритья, не забивая поры.

Цена: 229 рублей

Reverence Aromatique Hand Balm, Aesop

Изумительно питающий и смягчающий кожу бальзам для рук. Увлажняет кутикулу, заметно улучшает цвет кистей, помогает снятию отеков и раздражения. Обладает ненавязчивым и приятным цитрусовым ароматом.

Цена: около 2000 рублей