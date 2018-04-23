Как делать макияж глаз, чтобы скрыть морщины

Чаще всего возраст выдает область глаз — темные круги и сеточка морщин. Достаточно знать несколько уловок антивозрастного макияжа, чтобы добиться эффекта ровной, сияющей кожи.

Лайфхак №1: увлажняем кожу вокруг глаз

На сухой коже видны даже самые маленькие морщинки. А тональный крем норовит подчеркнуть все эти нежелательные сеточки и гусиные лапки. Поэтому нужно увлажнение. Крем должен иметь легкую текстуру, чтобы быстро впитаться в кожу и дать желаемый результат.

Важно обходить стороной не только всем известные парабены, но и продукцию, в состав которой входят силиконы. Последние хотя и моментально делают кожу гладкой, в результате лишь способствуют увеличению количества морщин из-за стойкой пленки, которую создают на лице.

Органическая косметика щадяще относится к нежной коже вокруг глаз и хорошо справляется с ее увлажнением. Эти средства отличаются небольшим сроком годности благодаря натуральности компонентов в основе.

Идеальный вариант — омолаживающий крем для контура глаз на основе очищенных пептидов сои и риса, а также экстракта солодки. Крем Beauty Rose от магазина «Родник здоровья» снимает следы усталости, темные круги и припухлость под глазами. Кроме того, средство способствует сохранению влаги и уменьшает глубину морщин.

Лайфхак №2: выравниваем зону вокруг глаз консилером

Идеального выравнивающего средства просто нет. Поэтому к нему не нужно относиться как к волшебной палочке. Но отказываться от него все же не нужно. Лучше исправить положение с помощью базы под консилер. Ее задача заключается в том, чтобы создать барьер между кожей и макияжем. Тогда кожа не впитает лишнее, а эффект от консилера порадует. Эта светло-розовая масса наносится на кожу под глазами и растушевывается. После этого мягкое и естественное свечение макияжа вам обеспечено!

Лайфхак №3: греем тональный крем

Выбор тональной основы базируется на том же принципе, что и увлажняющего крема. Текстура должна быть легкой и шелковистой — никакой жирности и плотности. Средства на масляной основе не подходят.

Оттенок тонального крема заметно влияет на успех коррекции кожи вокруг глаз. На один тон светлее естественного тона кожи — идеальный вариант для решения поставленной задачи. Более светлый, чем кожа, тональный крем подарит образу необходимую свежесть и сияние.

Тонкость нанесения средства на область вокруг глаз заключается в нагревании на пальцах тонального средства — тогда оно ложится на лицо ровнее. Также важно помнить о технике нанесения тональной основы. Похлопывающие движения подушечками пальцев максимально естественно распределят крем по коже.

Лайфхак №4: избегаем перламутра и используем белый карандаш

Макияж глаз, скрывающий морщины, предполагает использование тонального крема. Он нужен в качестве основы на верхнее веко. Тени на таком каркасе держатся значительно дольше.

Цвет тоже имеет значение. Перламутр и блестки выделяют морщинки, а пастельные оттенки на два тона темнее цвета кожи возьмут на себя все внимание и оставят гусиные лапки в тени. Подводка разрешена только по верхнему веку. Нижнее веко, как и нижний ряд ресниц, лучше не подчеркивать.

Завершить маскирующий мейкап нужно карандашом белого или бежевого цвета — обвести контур нижнего века. Эта сияющая деталь также отвлечет внимание от мелких недостатков кожи.