Специалисты рассказали о методах профессиональной чистки лица

Косметологи отметили важность регулярного проведения профессиональной чистки лица и рассказали о различных видах данной процедуры. Их насчитывается несколько методов, и для каждой женщины следует самой выбрать подходящий именно ей, подчеркнули специалисты. Из-за способности пор на лице забиваться пылинками, частицами косметики и кожным салом в них образуются некие пробки, нарушающие процессы дыхания клеток. Как следствие — ухудшение цвета лица, появление прыщей и морщин. Полностью победить проблему невозможно ежедневными умываниями с гелями и скрабами, потому эксперты рекомендуют на регулярной основе прибегать к профессиональной чистке лица. Как стало известно МедикФоруму, самым популярным методом является ручная чистка. Её проводят как в домашних условиях, так и в косметологических салонах. Перед процедурой распаривают кожу для раскрытия пор, после чего выдавливают грязевые или сальные пробки руками либо специальными инструментами, заранее обработанными спиртом. По завершении ручной чистки лица кожу обрабатывают антисептиком. К механическому виду чистки лица относится брашинг, осуществляемый посредством специальных насадок-щёточек. Процедура помогает избавиться от отмерших клеток и грязевых точек с кожи, считается менее болезненной в сравнении с вышеописанным методом. Ультразвуковую чистку проводят исключительно в салонах красоты. В ходе неё на глубокие слои кожи специалист воздействует ультразвуком, который расщепляет точки загрязнения на части, и эти продукты распада впоследствии выводятся природным путём. Вакуумная чистка схожа с брашингом. Суть процедуры заключается в создании с помощью особой насадки вакуума, выталкивающего загрязнения на кожную поверхность. Новым методом в современной косметологии является дезинкрустация — воздействие на точки загрязнения электрическим током, для чего предварительно на лицо наносится химраствор, способствующий проведению электротока в кожу.