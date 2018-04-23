Как правильно подобрать тональный крем

Будем реалистками: иметь богатый выбор во всем — от сорта кофе до списка, куда пойти в воскресенье, — прекрасно. Но на практике, если ассортимент чересчур богат, принять решение становится все сложнее. Зайди в любой Рив Гош и встретишься с бесконечным количеством вариантов тонального крема: матовые, с добавлением хайлайтером, с санскрином, в стике, в флаконе. И это я еще не вспоминаю про подтона! Поскольку мы не можем позволить себе провести в магазине пару часов, тестируя каждый продукт, стоит разобраться в том, как в принципе работают различные средства.

Ключевой ингредиент

Понимание того, на основе чего произведен тот или иной продукт, и поможет тебе выбрать средство в зависимости от типа кожи. Если твоя кожа склонна к сухости и шелушениям, и тебе часто приходится использовать увлажняющие средства, выбирай тональный продукт на основе масел. Если же у тебя нормальная кожа или склонная к жирности, выбирай безмасляную основу на водянистой текстуре, которая предотвратит дополнительный блеск. Кроме того, ты можешь использовать средства с антиоксидантами, которые увлажняют кожу и уменьшают морщины, при этом сохраняясь на коже 12 часов.

Оттенки

Инклюзивность наступила только в индустрии красоты — сейчас бренды предоставляют широкую гамму оттенков для идеального совпадения натурального цвета кожи и косметики. Настоящий фурор в прошлом году на рынке произвела коллекция FENTY BEAUTY от Рианны, включающая в себя 40 цветов и обеспечивающая стойкое матовое покрытие. Также хороший результат показывает и новый продукт Max Factor Colour Adapt, содержащий светочувствительные частицы пигмента, которые подстраиваются к естественным оттенкам кожи. Чтобы подобрать свой идеальный оттенок, выбери три тона, которые кажутся близкими к твоему цвету кожи, и нанеси их на область под подбородком. Походи пару минут в магазине, чтобы дать крему окислиться. Затем найди максимально естественный цвет, и тот оттенок, который трудно отличить от твоей кожи, — идеальный вариант.

Подтон

На лице все смотрится более-менее прекрасно, но на шее заметен переход? Скорее всего, проблема именно в выборе подтона средства. Визажисты рекомендуют проводить «тест на венах». Если твои вены на запястьях выглядят голубыми или фиолетовыми, то ты попадаешь в «холодный» подтон, то есть кожа выделяется розовым, красным и голубоватым оттенками. Если твои вены серо-зеленые, выбирай теплые оттенки, которые соответствуют желтовато-золотистому подтону кожи.

Время действия

Если в течение дня тебе некогда беспокоиться о том, как выглядит лицо, выбирай комплексные средства, которые не только скроют несовершенства, но и также позаботятся о состоянии кожи. Отлично подойдет SEPHORA COLLECTION 10 HR Wear Perfection Foundation, в составе которого содержится увлажняющая гиалуроновая кислота и витамин Е, защищающий кожу от стрессов. В то же время компания Clinique может похвастаться средством Clinique Even Better Makeup, которое может не только скрыть, но и устранить пигментные пятна.

Солнцезащита

В 2018 трудно не знать о том, что защищать кожу от солнца нужно каждый день, а не только на пляже. Зачем усложнять свою бьюти-рутину, если ты можешь найти средство с SPF, например, LANCÔME Teint Idole Ultra Long Wear Foundation, отличающийся своей стойкостью на протяжении 24 часов.

Текстура

Выбор жидких тональных средств достаточно широк, а текстура позволяет наносить средство очень тонким слоем, особенно, если ты попробуешь использовать специальный бьюти-блендер — каплеобразный спонж для нанесения и растушевки. Но если тебе не нравится ощущение постоянной маски на лице, ищи порошкообразные варианты, которые практически невесомы, или даже флюиды, вроде Estee Lauder Double Wear Nude. Также ты можешь выбрать стики с кремом, которые очень удобны для случаев, когда тебе нужно куда-то идти и поправлять макияж в дороге. Кроме того, в прошлом году из Кореи пришла мода на средства-кушоны — пудренницы с губкой, пропитанной средством и сухим спонжем, за счет которых крем ложится равномерно. Стоимость на подобные средства кажется неоправданно высокой, ведь крема в упаковке совсем немного, но это впечатление ошибочно, ведь расход продукта в кушоне гораздо меньше, чем в любых других средствах.

Выбор редакции

Финиш

Тут твой выбор должен заключаться в том, что ты хочешь подчеркнуть. Если ровную текстуру кожи — выбирай матовые и полуматовые формы, например NYX Matte MAKE UP SETTING SPRAY. Хочешь подчеркнуть глаза хайлайтером или удивить всех перламутровыми тенями — выбирай финиш с сияющим эффектом, например, Qui Fait Bellе от Kenzoki. Распылять средства стоит на расстоянии вытянутой руки, чтобы на лице не появлялись крупные капли, которые могут испортить весь нанесенный макияж.