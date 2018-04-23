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Клещи проснулись
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Клещи проснулись 

Калуга 24 3 часа назад
Фото: Калуга 24
С 16 по 22 апреля за медицинской помощью в Калужской области обратились 18 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них пять детей. Такие данные приводятся в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что отправляясь за город, надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже. Желательно применять репелленты — отпугивающие клещей средства. После возвращения из леса или с дачного участка надо осмотреть тело, одежду, а также все, принесенное с собой из леса. Если клещу все-таки удалось пробраться под одежду и присосаться к коже, лучше самостоятельно его не извлекать, а обратиться в больницу. Извлеченного из-под кожи клеща можно сдать в Центр гигиены и эпидемиологии. В этом году было исследовано 17 клещей, снятых с людей. В двух случаях был получен положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.
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