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Новый макияж кардинально изменил внешность Алианы Устиненко
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Новый макияж кардинально изменил внешность Алианы Устиненко 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко удивила поклонников необычным макияжем, превратившем ее в другого человека. А еще больше усилила эффект сильная обработка фото, сделав девушку почти неузнаваемой.
Обычно Алиана Устиненко выбирает довольно простой повседневный макияж, а в вечерних образах делает акцент на губы, а не глаза. Когда же девушка опубликовала фото, на котором продемонстрировала необычный для себя образ, многие ее с трудом узнали. Алина попросила поклонников оценить макияж, отметив, что сама осталась в восторге от работы визажиста, и многие признали, что образ получился замечательным, вот только саму Устиненко можно узнать разве что по татуировке.
Яркий макияж настолько изменил внешность девушки, что поклонники не верят, будто причина только в этом — они считают, что Алиана заретушировала себя до неузнаваемости, прибегнув к фотошопу и гораздо больше напоминает свою коллегу по Дому-2, Екатерину Колисниченко, чем саму себя: «Не похожа на себя вовсе. Фотошоп?» «Со всеми фильтрами-то красиво» «Мало фотошопа, надо больше!» «Вот именно! На фото ничего! А на самом деле так себе» «Какой фотошоп-то адский» «Ну зачем себя так фотошопить и казаться другой, у тебя вроде не было комплексов»
Возможно, девушку просто потянула на эксперименты. Месяц назад она уже сменила цвет волос, и поклонники также были не в восторге от новой внешности Алианы, считая, что она потеряла свою изюминку, но довольно быстро привыкли. Яркий макияж также смотрится на девушке непривычно, делая ее менее узнаваемой. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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