Ещё
Ирина Понаровская шокировала тем, как изменилась
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирина Понаровская шокировала тем, как изменилась 

МедикФорум 2 часа назад
Профильные издания сообщили о том, что известная певица, долго жившая в Эстонии, вернулась в родной Санкт-Петербург, и показали, как она сейчас выглядит. Поклонники Ирины Понаровской не могут сдержать эмоций: артистка сильно изменилась внешне. В последние годы Ирина Понаровская вела закрытую от прессы жизнь, и увидеть ее можно было только на редких сборных концертах или программах по случаю юбилейных дат. Но судя, по тому, что пишут источники информации, певица вернулась в Россию. Из подробностей сообщается, что в прошлом году Ирина Понаровская приезжала хоронить мать, и так и осталась после похорон. Друг артистки, композитор Юрий Эрикона рассказал журналистам, что Понаровская активно живет культурной жизнью, посещает театры, в особенности балетные постановки. Но все же особое впечатление на всех произвел тот факт, что певица до неузнаваемости изменилась внешне. Ирина Понаровская коротко постриглась и покрасила волосы, выбрав при этом нетривиальный оттенок розового. Волосы она стала зачесывать вверх. Журнал «СтарХит» выяснил, что это решительный имиджевый ход стал работой стилиста. По словам Марии, работавшей над прической артистки, необычный оттенок для волос был выбран специально — чтобы подчеркнуть фарфоровую кожу и голубые глаза звезды. Ранее МедикФорум писал о том, что здоровье Ирины Понаровской не было крепким. Издания, в частности, сообщали о серьезных проблемах с самочувствием и даже о клинической смерти.
ФОТО ИРИНЫ ПОНАРОВСКОЙ
МедикФорум: последние новости
Специалисты рассказали о методах профессиональной чистки лица Пластические операции превратили женщину в карикатуру Макияж для круглого лица - пошаговая инструкция
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она во всем видела риск разврата»38
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею14
Чем мужчины чувствуют разницу между женщинами20
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь10
После «50 оттенков» Джонсон пошла к психотерапевту
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
06:58
Оптические иллюзии, которые заставят ваш мозг напрячься
Психология
04:22
Головоломки, которые под силу только самым умным
Психология
01:37
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой
Звёзды
04:26
Рубчинского подозревают в «воровстве» шрифтов
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение