Ирина Понаровская шокировала тем, как изменилась 

Профильные издания сообщили о том, что известная певица, долго жившая в Эстонии, вернулась в родной Санкт-Петербург, и показали, как она сейчас выглядит. Поклонники Ирины Понаровской не могут сдержать эмоций: артистка сильно изменилась внешне. В последние годы Ирина Понаровская вела закрытую от прессы жизнь, и увидеть ее можно было только на редких сборных концертах или программах по случаю юбилейных дат. Но судя, по тому, что пишут источники информации, певица вернулась в Россию. Из подробностей сообщается, что в прошлом году Ирина Понаровская приезжала хоронить мать, и так и осталась после похорон. Друг артистки, композитор Юрий Эрикона рассказал журналистам, что Понаровская активно живет культурной жизнью, посещает театры, в особенности балетные постановки. Но все же особое впечатление на всех произвел тот факт, что певица до неузнаваемости изменилась внешне. Ирина Понаровская коротко постриглась и покрасила волосы, выбрав при этом нетривиальный оттенок розового. Волосы она стала зачесывать вверх. Журнал «СтарХит» выяснил, что это решительный имиджевый ход стал работой стилиста. По словам Марии, работавшей над прической артистки, необычный оттенок для волос был выбран специально — чтобы подчеркнуть фарфоровую кожу и голубые глаза звезды. Ранее МедикФорум писал о том, что здоровье Ирины Понаровской не было крепким. Издания, в частности, сообщали о серьезных проблемах с самочувствием и даже о клинической смерти.
ФОТО ИРИНЫ ПОНАРОВСКОЙ