«Просто не узнать»: Ирина Понаровская вернулась в Россию

Звезда советской эстрады Ирина Понаровская уже давно не появляется на публике и отказывается общаться с журналистами. Однако на днях все же стало известно, что 65-летняя певица не только изменилась до неузнаваемости, но и вернулась жить в Россию.

Одна из самых популярных певиц советской эстрады Ирина Понаровская в какой-то момент просто пропала из поля зрения не только прессы, но и недоумевающих поклонников. Коллеги артистки растеряно пожимали плечами и признавались, что тоже не ведают, куда делать исполнительница хита «Рябиновые бусы».

Из-за отсутствия достоверной информации, как это часто бывает, появилось множество разных слухов. Кто-то писал, что у певицы слабое здоровье, кто-то говорил, что она влюбилась без памяти, а кто-то просто списал все на нервный срыв и усталость от повышенного внимания к личной жизни артистки со стороны общественности.

Известно было лишь одно — Ирина Понаровская живет в Эстонии. Однако на днях стало известно, что после смерти матери 65-летняя женщина вернулась на Родину и обосновалась в Санкт-Петербурге.

Бывшая звезда эстрады наслаждается жизнью — посещает выставки и спектакли, много гуляет и увлеклась моделированием одежды. Но как же Ирине Витальевне удавалось так долго оставаться в тени? Все просто — она кардинально изменила имидж и ее теперь с трудом можно узнать.

«Боже, что с ней? Она на себя не похожа» «Где та эффектная красавица, которой восхищался весь Союз?» «Это Понаровская? Просто не узнать!», — писали в сети интернет-пользователи.

Напомним, что Ирина Понаровская много лет жила на две страны. В Эстонии у нее остался 33-летний сын Энтони, однако сама певица все же решила окончательно вернуться в Россию.

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