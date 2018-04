Выбор редакторов: 10 тональных средств с сиянием, о которых вы не знали

Как создать эффект Gym Skin на каждый день и как наносить плотные корейские средства, чтобы получить естественное сияние? Редакторы BeautyHack рассказывают о тональных основах, которые успели протестировать этой весной.

BB-крем Nude, Erborian

Тестировала редактор BeautyHack Карина Андреева

Уже долгое время нахожусь в поисках лучшего тонального средства. Какие-то нравятся, но потом начинают надоедать, поэтому меняю их на что-то новое почти каждый месяц. Но попробовав в январе этот BB-крем, о котором слышала не раз от многих гуру макияжа, влюбилась и уже четвертый месяц регулярно использую это средство. За что я его люблю?

Во-первых, оттенок — это находка для девушек с очень светлой кожей. Не желтит, не дает эффекта «бледного лица», а в первые десять минут подстраивается под натуральный тон. Во-вторых, средство идеально для тех, кто, как и я, страдает от сухости и шелушений: BB крем не подчеркивает их, а, наоборот, работает как дневной крем и увлажняет кожу. В составе шестилетний корень корейского женьшеня, который стимулирует микроциркуляцию и активирует естественную выработку коллагена; имбирь, который очищает и тонизирует кожу; а еще лакрица, которая снимает красноту и работает как антиоксидант. В-третьих, перед этим средством не нужен праймер — крем равномерно распределяется подушечками пальцев или бьюти-блендером в считанные секунды и действительно держится до обещанных 12-ти часов, после чего без труда удаляется очищающим гелем.

В-четвертых, крем очень удобен для перелетов. Я не сторонница макияжа в самолет, но часто после прибытия попадаешь «с корабля на бал», поэтому в ход идет этот крем. Он дает эффект «второй кожи» и позволяет ей дышать, освежает лицо. Я не раз слышала: «Как же ты здорово выглядишь без макияжа после перелета!». Это здорово — окружающие даже не замечают BB-крема на лице, а он есть, и еще не раз выручит вас — мелкие несовершенства точно скроет. В-пятых, SPF-фактор — 25: как раз то, что надо в отпускную косметичку (особенно если собираетесь на море!).

Цена: 3450 руб. (45 мл)

Тональная основа Born This Way, Too Faced

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Тональные основы с плотным покрытием я долгое время обходила стороной — боялась эффекта маски на лице, а для маскировки несовершенств ограничивалась консилером. Знакомство с Born This Way все изменило, а еще заставило пару дней напевать одноименную песню Леди Гаги , но сейчас не об этом. Основа густая сама по себе, но на коже как будто тает: ложится тонким слоем, но при этом перекрывает все — от покраснений до акне. В составе средства кокосовая вода, экстракт альпийской розы и гиалуроновая кислота. Благодаря этому шорт-листу кожа остается подсвеченной в течение всего дня, но при этом нет жирного блеска (а для меня, обладательницы комбинированного типа кожи, это очень важно). А если в повседневном макияже вам все же не нужно плотное покрытие, наносите тон влажным спонжем: разглаживающими движениями в безупречных зонах и похлопывающими — в местах, требующих большей маскировки.

Цена: 2 750 руб.

Увлажняющее средство с тоном Pure Radiant Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 30, NARS

SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

NARS позиционируют Pure Radiant Tinted Moisturizer как увлажняющее средство с оттеночным тоном и даже рекомендуют наносить как базу. Я тестировала его неделю в разных вариациях: как тональное средство он оказался достаточно жирным для моего типа кожи; как база под макияж — отлично + сэкономил привычный тон.

Также я пробовала смешивать его с иллюминайзером, и этот вариант понравился больше всего — здоровый (не жирный) блеск и прекрасный nude-макияж. В составе нет масел, синтетических отдушек, спирта и тяжелых парабенов. Зато есть экстракты водорослей (антиоксидант) и натуральный увлажнитель — полисахарид Kopara. Плюс — внушительный SPF для декоративного средства. Сама текстура непрозрачная, поэтому для нормального и сухого типа кожи — это будет полноценное тональное средство.

Цена 3099 рублей

СС крем The Basic CC Moisture SPF30 PA++, Vprove

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд

Я люблю средства Vprove за универсальность. В большинстве случаев они подходят для любого типа кожи. Даже если это крем с пигментом. На первый взгляд CC крем кажется слишком светлым, розоватым на руке, но при нанесении сливается с кожей. Более того, у двух оттенков из серии плотная кроющая способность, но без эффекта маски — можно легко скрыть мелкие раздражения и покраснения (для этого в составе есть ниацинамид — водорастворимый витамин B3).

Главный плюс крема — он подстраивается под ваш тон и выравнивает его, подсвечивая кожу ровно там, где это необходимо. Буду использовать его всю весну и лето, благодаря SPF 30 могу себе это позволить!

Цена: 1 649 руб.

Тональный флюид Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation, Shiseido

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Уже год использую только BB кремы. Поэтому любое плотное тональное средство теперь кажется тяжелым и некомфортным. В то же время мне нужно стойкое покрытие, а от увлажняющего, легко наносимого и всячески любимого BB крема к концу 8-часового рабочего не остается ничего. Поэтому в косметичке появился флюид от Shiseido. Очень легкий, с жидкой текстурой и сияющим финишем. Сияние отдаленно напоминает умеренный Jym Skin. Не уверена, что девушки с жирной кожей оценят, но моя смешанного типа как будто создана для такого сияния! У средства 9 оттенков, у меня Neutral 3 (идеально нейтральный!), самый светлый советую «белоснежкам».

Важный момент: Synchro Skin Glow не скроет высыпания. Его максимум — выравнивание тона и подсвечивание кожи (но его можно наслаивать, чтобы скрыть пигментацию, например). Поэтому если вам необходимо устранить недостатки, используйте консилер и корректор.

Цена: 3555 руб.

BB крем Petit BB Shimmering SPF45, Holika Holika

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд

Если выбираете BB крем среди корейских средств, имейте в виду, что почти у всех будет плотное покрытие. Petit BB Shimmering не ложится на кожу маской, но требует интенсивного быстрого распределения бьютиблендером, например. Если нанесете правильно, на коже его не будет видно. Плюс, вариант «Shimmering» из всей серии BB кремов от Holika Holika считается самым светлым. Учитывайте это, если ищете средство для «прозрачной» бледной кожи. У меня комбинированный тип, поэтому эффект сияния получился что надо! Но не уверена, что стала бы использовать средство летом в жару — слишком тяжелое испытание для кожи. А вот весной, пока погода еще не установилась, и мы переживаем то ветра, то холода, то проблески солнца, — самое то!

Цена: 550 руб.

Тональная основа Glow Perfection Foundation, Sephora

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Чтобы не перегружать лицо (а заодно обмануть реальность), сейчас выбираю тональные средства с сиянием — кожа выглядит здоровой и отдохнувшей. Я использую самый светлый оттенок T10 Ivory. Он не выбеливает лицо, но подойдет девушкам с очень светлой коже (знаю, как сложно найти свой цвет без желтого подтона). Лучше всего средство «дружит» с упругой кистью или бьютиблендером. В первом случае покрытие получится более плотным.

Даже без праймера тон сохраняется на лице до конца дня, ровно ложится и хорошо подстраивается под цвет кожи, создавая эффект естественного сияния «изнутри» (как будто вы только что вернулись из отпуска, а не сидели всю неделю в душном офисе).

Glow Perfection Foundation оставляет покрытие средней плотности: с первого нанесения перекрывает небольшие высыпания и неровности. Если у вас проблемная кожа, используйте вместе с консилером.

Цена: 1050 руб.

Увлажняющая оттеночная основа Sketches on Water Tinted Moisturiser, Rouge Bunny Rouge

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Люблю марку Rouge Bunny Rouge за то, что описание каждого средства похоже на сказку. Например, оттеночная основа Sketches on Water представлена, как волны волшебного озера, омывающие корни деревьев и оставляющие на них едва заметную вуаль. Красота?

Но когда дело дошло до тестирования, я поняла, почему основа имеет «за плечами» такую легенду: кожа с ней становится увлажненной и свежей, а на лице и правда остается ощущение легкой вуали — которую, кстати, никто не заметит. Во-первых, можно всем говорить, что это просто ваша безупречная кожа, во-вторых — нет необходимости наслаивать плотный тональный крем, чтобы выровнять цвет лица, в-третьих — наносить можно кончиками пальцев и не бояться оранжевых не растушеванных границ.

И бонус, о котором нельзя не сказать, — состав. Среди ингредиентов и витамины А и Е, и антибактериальный экстракт ламинарии, и гиалуроновая кислота и даже масло акульей печени, известная своими омолаживающими свойствами.

Цена: 3920 руб.

BB-крем «Драгоценный иммортель», L’Occitane

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Это идеальное средство для легкого и невесомого покрытия. BB крем легко подсвечивает кожу, сглаживает недостатки, убирает неровности и покраснения кожи. Бонус — средство стойкое и универсальное: с ним вам не нужен будет консилер и праймер, крем и без них отлично выдерживает 8-ми часовой рабочий день. Ухаживающие компоненты (эфирное масло цветка иммортеля) в составе защищают кожу от мороза и ветра, а летом отлично защитят от солнца. Кроме того, крем очень хорошо увлажняет кожу. Можно заменить им и дневной крем. Вот что значит многофункциональность!

Цена: 3790 руб.

СС-крем «Совершенное сияние», Erborian

Тестировала редактор BeautyHack Наталия Капица

Я люблю достаточно плотные покрытия с хорошей маскирующей способностью — ни ВВ, ни СС кремов в косметичке не было. Erborian перевернул мое представление о последних и сделал это бесповоротно. Крем с бархатистой текстурой и красивым золотым оттенком — белый. Цвет приобретает только после нанесения. Он маскирует и хорошо увлажняет — прекрасно справился с покраснениями и пигментными пятнами от постакне. Средство хорошо носится, ложась невесомой вуалью, а не плотной маской, создавая эффект здоровой, сияющей кожи.

Цена: 3950 руб. (45 мл)