Иисус получил бесплатный пожизненный уход за бородой

Мужчина изменил имя в паспорте, чтобы стать Иисусом и получить пожизненное бесплатное обслуживание в мужском магазине товаров по уходу за бородой. Об этом сообщает Metro.

Бренд-производитель продукции по уходу за бородой Mo Bro предложил британским клиентам выбрать 20 лучших бород в истории. Голосовать можно было как за реальных личностей, так и за вымышленных персонажей. Обогнав героев « Гарри Поттера » Рубеуса Хагрида и Дамблдора, первое место занял Иисус Христос.

После этого команда Mo Bro устроила акцию, для участия в которой было необходимо изменить имя в паспорте и прислать фотографию с бородой длиной от пяти сантиметров.

«Мы, Mo Bro, очевидно, большие поклонники густой бороды. Чем длиннее, тем лучше. Как приятно наблюдать, что этот тренд до сих пор силен», — поделился один из основателей компании Кеваль Даттани. Он также добавил, что фирма рада наконец узнать, какая именно борода нравится британцам больше всего.

В марте 2016 года британец Абрар Мирза, который в юности придерживался экстремистских взглядов, изменил свою жизнь и начал торговать косметическими средствами и инструментами по уходу за бородой под собственным брендом London Beard Company. Бреди них были специальные помады, расчески и органические масла с различными ароматами.